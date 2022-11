Se vi siete stancati di vedere sempre gli stessi film e serie tv nelle piattaforme streaming a cui siete abbonati, il Black Friday potrebbe rappresentare l’occasione giusta per scoprire nuovi contenuti spettacolari. Amazon ha infatti proposto una promozione davvero interessante per tutti gli iscritti al servizio Prime, che vi consentirà di usufruire di svariati canali in modo completamente gratuito per 7 giorni!

Nella homepage di Prime Video è infatti apparso un banner dedicato alla promozione, che vi permetterà di scegliere uno dei 19 canali disponibili. Che voi siate fan dei film horror, del cinema d’autore o degli anime, troverete sicuramente un servizio che fa al caso vostro, dato che la scelta è veramente ampia e copre qualsiasi genere.

Ecco la lista completa dei canali disponibili per la prova gratuita di 7 giorni:

Paramount+

AnimeGeneration

Cineautore

Midnight Factory

CG Collection

RaroVideo

CineComico

CineDark

Nexo+

CineBMovie

History Play

Crime+ Investigation

Hayu

Milan TV

Inter TV

Pash

Zecchino d’Oro

Scuola Hopster

Se siete clienti Amazon Prime, vi basterà cliccare sul banner del canale che vi interessa per accedere all’offerta, facendo partire subito la prova gratuita durante la quale potrete accedere a tutti i contenuti disponibili. Per esempio, se scegliete Paramount+ vi potrete godere tutti gli episodi della serie tv di Halo, oppure fare un rewatch di tutti i film e show di Star Treck. Se invece siete appassionati di anime potreste optare per AnimeGeneration, dove sono presenti opere come i classici Lady Oscar, Lupin III, Georgie, Ken il guerriero e Lamù, o i più recenti Assassination Classroom e Fire Force.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina di Prime Video dedicata alla promozione, invitandovi ad approfittarne il prima possibile dato che non sappiamo quando essa terminerà.Vi ricordiamo che l’offerta è valida solamente per gli abbonati ad Amazon Prime, quindi qualora non lo aveste già fatto, vi consigliamo di prendere in considerazione la sottoscrizione al servizio, che vi permetterà di usufruire della consegna non solo rapida, ma anche gratuita di tutti gli ordini; dato che il servizio è completamente gratis per i primi 30 giorni dall’attivazione, questi giorni di promozioni sono il momento perfetto per provarlo!

