Psycho-Pass 3 – First Inspector: il film è su Amazon Prime Video

Psycho-Pass 3 – First Inspector è arrivato puntuale su Amazon Prime Video anche da noi in Italia ovviamente nella versione in lingua originale sottotitolata.

Il film animato chiude le vicende della terza serie animata della saga di fantascienza realizzata da Production I.G ed uscito nei cinema giapponesi ieri, 27 Marzo.

Su Amazon Prime Video, Psycho-Pass 3 – First Inspector è stato suddiviso in tre parti: Atto Primo – La Conquista di Ziggurat parte 1 della durata di 44 minuti, Atto Secondo – La Conquista di Ziggurat parte 2 della durata di 46 minuti e Atto Terzo – Giornata Piovosa della durata di 49 minuti.

Eccovi un trailer:

Questa invece la sinossi:

In un futuro prossimo, il Sistema Sybil è una rete di sorveglianza che mantiene l’ordine pubblico quantificando le anime umane. I detective, con pistole che misurano il Coefficiente Criminale, indagano potenziali criminali prima che commettano il crimine. La terza stagione di PSYCHO-PASS racconta le vicende di due investigatori alla ricerca della verità: Arata Shindo e Kei Mikhail Ignatov.

Come detto Psycho-Pass 3 – First Inspector chiuderà le trame della terza stagione, da 8 episodi sempre disponibile su Amazon Prime Video, e quindi relative alla caccia alle “Volpi” della Unità 1, al mistero di Bifrost e alla battaglia di Arata e Kei.

La saga di Psycho-Pass è stata inaugurata nel 2012 con una serie animata originale in 22 episodi, a cui è seguita una seconda stagione in 11 episodi nel 2014, un film per il cinema nel 2015 e la trilogia Psycho-Pass: Sinners of the System nel 2019.

Se non conoscete Psycho-Pass eccovi una breve descrizione della serie:

In un futuro prossimo, i progressi tecnologici hanno reso possibile misurare e monitorare con precisione lo stato mentale, la personalità e le disposizioni delle persone usando lo “Psycho-Pass”, un dispositivo installato nel corpo di ogni cittadino. Lo strumento viene usato anche per valutare le probabilità che una persona commetta un crimine, misurato dal “Coefficiente di Criminalità”: quando questo valore supera un determinato limite interviene la sezione anticrimine della Pubblica Sicurezza, formata dagli Agenti, criminali latenti il cui compito è catturare altri criminali e dagli Ispettori, ufficiali di polizia che monitorano e dirigono le loro azioni. Ispettori e Agenti possono intervenire usando le Dominator, particolari pistole che possono sparare solo a criminali con alti coefficienti. La storia ruota attorno a Shinya Kogami, un Agente che sfrutta lo Psycho-Pass, per lottare contro il crimine e ad Akane Tsunemori, Ispettore di polizia che comanda la squadra a cui appartiene Kogami.

Le serie manga ispirate dall’anime sono pubblicate in Italia da Planet Manga.