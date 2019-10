Psycho-Pass 3 si presenta con trailer, poster e data di lancio

Psycho-Pass, l'acclamata serie animata crime fantascientifica torna con una terza stagione e si mostra in un nuovo trailer, un poster e la data di lancio delle puntate inedite.

Il sito web ufficiale di Psycho-Pass 3, la terza stagione della serie animata appartenente all’apprezzato franchise di Psycho-Pass, ha svelato un nuovo trailer dello show, un poster promozionale, e la data di lancio delle puntate inedite.

Ambientata nel futuro distopico della Tokyo del 2112, in cui il progresso tecnologico ha reso possibile misurare con precisione l’inclinazione criminale delle persone, conosciuto come “Psycho-Pass”, la storia segue la sezione anticrimine della Pubblica Sicurezza il cui scopo è fermare e catturare potenziali criminali il cui coefficente di criminalità supera il limite tollerato dalla legge. I protagonisti della serie sono l’Esecutore Shinya Kōgami, un criminale latente ossessionato dal suo passato, e l’Ispettore di Polizia Akane Tsunemori, nuova recluta appena unitosi alla squadra di Kōgami.

Uno special sulla serie andrà in onda nel programma contenitore Noitamina di Fuji TV il prossimo 17 ottobre, seguito a ruota dal primo episodio della nuova stagione presentato in anteprima il 24 ottobre. La terza stagione avrà un formato ridotto di otto episodi della durata di un’ora. Nonostante le prime due stagioni dell’anime siano state dapprima doppiate da Dynit e successivamente rese disponibili su Netflix, ad oggi non sono emerse notizie riguardo l’acquisizione dei diritti delle nuove puntate, segno che suggerirebbe che nel nostro paese esattamente come in tutti gli altri al di fuori del Giappone, la terza stagione dell’anime sarà disponibile esclusivamente in lingua originale sottotitolata sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video.

Who-Ya Extended eseguirà la sigla d’apertura “Q-vism”, mentre Cö shu Nie si occuperà di “bullet” la sigla di chiusura. Alla regia Naoyoshi Shiotani per Production I.G, infine la mangaka Akira Amano tornerà nuovamente al timone nelle vesti di character designer.

Le prime due stagioni dell’anime sono edite da Dynit, mentre il manga è arrivato in Italia per Planet Manga.