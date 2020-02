Ptolus: Monte Cook’s City by the Spire: live il Kickstarter

Ptolus: Monte Cook’s City by the Spire, Kickstarter di Monte Cook Games per la realizzazione della storica campagna Ptolus è stato finanziato nel giro di un’ora.

Il crowdfunding per la realizzazione del manuale di Ptolus è stato attivato il 17 febbraio 2020 e nel giro di un’ora aveva già raggiunto l’obiettivo di campagna (fissato a 80.000 dollari).

Ptolus: Monte Cook’s City by the Spire sarà una riedizione della storica campagna di gioco di ruolo per terza edizione ideata da Monte Cook, che sarà così aggiornata per i sistemi 5e di Dungeons & Dragons e Cypher System.

Ptolus è una città costruita sopra un immenso dungeon e sovrastata da una torre sinistra, su la cui sommità è costruito il livello finale di questo labirinto sconfinato. Il volume offrirà così ai giocatori la possibilità di conoscere i delicati equilibri di questa città e di come gli avventurieri potranno trovare fama gloria e fortuna esplorando questo intricato labirinto.

Si tratterà di un volume monumentale da 672 pagine che raccoglierà nel dettaglio tutti gli aspetti di questo imponente campaign setting come i vari mostri e i diversi png, arricchito da molte illustrazioni e da mappe dettagliate.

Il crowdfunding sarà contraddistinto da diversi pledge, a partire da 40 fino a 400 dollari, che a seconda del livello scelto permetterà di aggiudicarsi le diverse ricompense.Chi è interessato nelle versioni digitali di questo manuale potrà sostenere il progetto con un contributo a partire da 40 dollari, mentre chi desiderasse acquistare la versione stampata di Ptolus: Monte Cook’s City by the Spire dovrà scegliere uno dei pledge da 150 dollari in su.

Attualmente il Kickstarter di Ptolus ha superato i 270.000 dollari e si appresta a sbloccare i diversi stretch goal, che includeranno lo schermo del master e diversi contenuti extra per il manuale.

Chi desiderasse sostenere questa campagna potrà farlo fino al 21 marzo 2020, per tutte le informazioni su questo progetto vi rimandiamo alla pagina Kickstarter a questo link.