Il direttore della fotografia del nuovo live-action de I Cavalieri dello Zodiaco, previsto per uscire nel corso del 2022, Tomasz Naumiuk, ha appena pubblicato sul suo account instagram le prime immagini di Saint Seiya – Knights of the Zodiac.

Pubblicate le prime immagini del live action de I Cavalieri dello Zodiaco

Le prime immagini del live action de I Cavalieri dello Zodiaco intitolato Saint Seiya – Knights of the Zodiac mostrano quelli che sembrano essere Seiya con i suoi vestiti da allenamento e Marin, con la sua armatura.

Secondo gli hashtag con i quali il regista ha accompagnato l’immagine, Seiya sarebbe interpretato o da Mackenyu Arata o Brando Lee (che potrebbe essere il suo doppio) e Marin sarebbe invece Caitlin Hutson, ma non sappiamo se effettivamente sarà lei a interpretare il personaggio o se sarà la controfigura di un’altra attrice.

Saint Seiya – Knights of the Zodiac: tutto quello che sappiamo sul live-action

Saint Seiya – Knights of the Zodiac è diretto da Tomek Baginski, mentre Will Geiger ed Eugene Son affiancheranno Blazej Dzikowski come sceneggiatori del film.

Verrà distribuito dalla Toei in Giappone, mentre Sony Pictures Worldwide Acquisitions lo distribuirà all’estero a esclusione della Cina e del Medio Oriente.

Nell’ultimo nostro articolo dedicato al live-action vi avevamo detto che erano stati annunciati gli altri attori che sarebbero andati a interpretare gli altri personaggi principali del film.

Mackenyu (Pacific Rim: Uprising, Rurouni Kenshin Saishūshō The Final, film live-action Chihayafuru) interpreta Seiya, Madison Iseman (sequel di Jumanji, So Cosa Hai Fatto) è Saori, Sean Bean (Game of Thrones, Il Signore degli Anelli, Kingsglaive: Final Fantasy XV, Snowpiercer) è Alman Kiddo, Diego Tinoco (On My Block) avrà la parte di un non specificato sicario ed è stato confermato anche l’inserimento di Mark Dacascos (John Wick: Parebellum, Hawaii Five-O, Crying Freeman, Kamen Rider: Dragon Knight, Iron Chef America) ma non si sa ancora il suo ruolo così come quello che interpreteranno Famke Janssen (X-Men, Taken, The Vault) e Nick Stahl (Fear the Walking Dead).

Ai già citati membri dello staff si sono aggiunti Tomasz Baginski, l’animatore polacco e creatore di effetti speciali, il quale si occuperà della regia per Toei e Sony Pictures Worldwide Acquisitions mentre Andy Cheng sarà il coordinatore degli stunt e dei combattimenti.

Vi ricordiamo che il live-action racconterà la storia de I Cavalieri dello Zodiaco dall’inizio, con Seiya, un orfano di strada che, quando un’energia mistica conosciuta come Cosmo si risveglia in lui, si imbarca in un viaggio per conquistare l’antica armatura greca di Pegasus.

