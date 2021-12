Pubblicato il primo trailer di How I Met Your Father

How I Met Your Father, lo spin-off di How I Met Your Mother, celebre sitcom andata in onda dal 2005 al 2014, uscirà su Hulu e Star il 18 gennaio 2022. Finalmente possiamo guardare il primo trailer della serie che vede protagonista Hilary Duff.

Il primo trailer di How I Met Your Father

Il trailer di How I Met Your Father inizia con l’anziana Sophie di Kim Cattrall che si prepara a raccontare ai suoi figli come ha incontrato il loro padre. Poi taglia su una Sophie più giovane, interpretata da Hilary Duff, nel 2022 mentre naviga nella scena degli appuntamenti a New York City tramite Tinder.

Qui sotto potete guardare il trailer:

A proposito di How I Met Your Father

How I Met Your Father è ambientata in un prossimo futuro quando Sophie racconta a suo figlio la storia di come ha conosciuto suo padre. La serie ritorna quindi al 2021 dove Sophie e il suo affiatato gruppo di amici stanno cercando di capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi nell’era delle dating app e delle mille opportunità.

How I Met Your Father è scritta e prodotta da Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, co-sceneggiatori di This is Us. Craig Thomas e Carter Bays, creatori di How I Met Your Mother, tornano a bordo di questo progetto nelle vesti di produttori esecutivi insieme alla stessa Hilary Duff che qualche tempo fa aveva dichiarato:

“Sono stata incredibilmente fortunata nella mia carriera a interpretare alcuni personaggi meravigliosi e non vedo l’ora di assumere il ruolo di Sophie. Come grande fan di How I Met Your Mother, sono onorata e anche un po’ nervosa che Carter e Craig si fidino di me con il seguito del loro bambino. Isaac ed Elizabeth sono brillanti, e non vedo l’ora di lavorare con loro e con tutto il loro genio. Sto solo facendo il fangirling per unirmi alle famiglie Hulu Originals e 20th. Mi rendo conto che queste sono grandi scarpe da riempire e sono entusiasta di infilare i miei 6 ½ lì dentro!”

