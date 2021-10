Puma x The Suicide Squad: la nuova collezione di scarpe firmata Jen Bartel

La pluripremiata artista di fumetti Jen Bartel, creatrice della copertina per Star Wars: Women of the Galaxy e di DC: Women of Action, torna in scena per disegnare la grafica della nuova linea di scarpe Puma x The Suicide Squad, una collaborazione incredibile dedicata all’ultimo film di James Gunn The Suicide Squad – Missione Suicida.

Puma x The Suicide Squad: una collezione degna dei cattivi di James Gunn

The Suicide Squad – Missione Suicida di James Gunn è stato uno dei film più visti sull’app di streaming HBO MAX quando ha debuttato in agosto. Questa nuova collezione sembra essere destinata a riscontrare lo stesso successo del film a cui è dedicata. Protagonisti gli antieroi più famosi: Harley Quinn, King Shark, Peacemaker, Polka-Dot Man e Bloodsport.

Ogni paio di scarpe è dotato delle caratteristiche chiave e dei colori dei costumi dei vari membri della Suicide Squad con un esterno in pelle scamosciata.

La versione di Harley Quinn ha la sua classica combinazione di colori rosso-nero, quella di King Shark è grigia e blu scuro, quella di Peacemaker è bordeaux con blu e argento, quella di Bloodsport è arancione e blu scuro e i calci di Polka-Dot Man sono grigio su bianco con accenti colorati. Ogni coppia viene fornita con un fascino d’oro unico per ogni personaggio, e alcune caratteristiche scritte sui lacci.

Qui sotto potete guardare il video di presentazione della linea:

Potete ordinare le vostre scarpe preferite sul sito di Puma, per un limite massimo di tre per ogni ordine.

A proposito di The Suicide Squad – Missione Suicida

The Suicide Squad – Missione Suicida (trovate qui la nostra recensione del film, mentre potete acquistate la vostra copia originale in Blu-Ray e in edizione steelbook del film su Amazon!) ha riportato sul grande schermo i personaggi del Suicide Squad del 2016 di David Ayer insieme a un nuovo gruppo di cattivi reclutati da Amanda Waller (Viola Davis) per una missione sull’isola di Corto Maltese chiamata “Project Starfish”.

Il film vede John Cena come Peacemaker, Idris Elba nel ruolo di Bloodsport, Joel Kinnaman è Rick Flag, Margot Robbie come Harley Quinn, David Dastmalchian come Polka-Dot Man, Jai Courtney nel ruolo di Captain Boomerang, Sylvester Stallone come voce di King Shark, Peter Capaldi come il Pensatore, Daniela Melchior è Ratcatcher 2, Michael Rooker come Savant, Pete Davidson come Richard “Dick” Hertz/Blackguard, Nathan Fillion nel ruolo di T. D.K., Sean Gunn come Weasel, Alice Braga come Sol Soria, Mayling Ng è Mongal e Flula Borg è Javelin.

The Suicide Squad – Missione Suicida di James Gunn ha ricevuto molti elogi rispetto al film originale, ottenendo una valutazione del 91% e Certified Fresh dalla critica su Rotten Tomatoes rispetto al 26% di Suicide Squad del 2016. Il film è stato accolto calorosamente dal pubblico, non solo guadagnando un punteggio dell’82% su Rotten Tomatoes, ma anche battendo i record di apertura al botteghino dell’era della pandemia per i film con rating R.