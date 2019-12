5 imperdibili pupazzi a uncinetto a tema nerd

Siamo agli sgoccioli, Natale è alle porte e non sappiamo ancora cosa regalare ad amici e famigliari nerd. Come fare? La soluzione potrebbe essere quella di optare per un presente diverso dal solito, ma sempre originale, creativo e anche di nicchia. Vi consigliamo alcuni pupazzetti creati con maglia e lana lavorata a uncinetto, proprio come quelli che ultimamente si trovano anche su alcuni stand alle fiere del settore. Eccovi allora di seguito una breve selezione di quanto abbiamo trovato nel web per voi!

Paperino

Paolino Paperino non è certamente solo un papero famosissimo e protagonista dei nostri fumetti preferiti; da oggi può entrare nelle vostre case grazie a questa creazione realizzata interamente a mano (tecnica amigurumi), in lana. Alto 27 cm, può essere lavato a mano, con acqua fredda e sapone neutro, o in lavatrice a non più di 30 gradi, consentendoci di avere sempre con noi una morbida e calda riproduzione di questo personaggio.

Yoshi

Iniziamo con questo personaggio una breve carrellata di personaggi a tema Super Mario Bros, a partire dal draghetto verde Yoishi, giù protagonista di un recente titolo di buon successo. Ora lo stesso potrà farci compagnia grazie alla realizzazione di un pupazzo sempre in tecnica amigurumi e alto 22 cm. La lavorazione è davvero dettagliata e ha permesso di realizzare una creazione dai colori brillanti e verosimile.

Super Mario

Non poteva mancare ovviamente nemmeno il personaggio principale del franchise in questione, il quale viene rappresentato in tutta la sua bellezza con ogni dettaglio che lo avvicina all’originale, tra barba, cappello e salopette. Il risultato di questo lavoro attento è davvero molto carino; il pupazzo misura 22,5 cm.

Toad e Toadette

La coppia più tenera di personaggi di questa serie viene anch’essa rappresentata, nelle sue due “varianti”. Per non fare torto a nessuno infatti, abbiamo a disposizione sia Toad, nel suo costume originale, sia la bella Toadette, ossia la versione femminile del funghetto di Super Mario. In entrambi i casi, i due pupazzi misurano 20 cm e sono davvero molto simili alla versione originale, sorridenti e simpaticissimi!

5. Homer Simpson

uno dei personaggi iconici dei cartoni animati americani, che sono sbarcati anche sulla nostra televisione da qualche decennio: Homer Simpson è uno dei characters animati più amati dell’entertainment che possiamo giustamente annoverare in questa lista grazie a un pupazzo di 30 cm, sempre confezionato in lana accuratamente lavorata a uncinetto. la precisione con cui è stato realizzato ha permesso di renderlo davvero espressivo è molto simile all’originale.

Eroi DC Comics

Per non fare torto a nessuno, andiamo ad esporre alcuni supereroi di entrambe le fazioni dei fumetti, a partire da DC comics. Di questa prima funzione, possiamo cominciare con il pupazzo dell’uomo pipistrello, seguito dal suo compare dal mantello rosso e costume blu, Clark Kent, meglio noto come colui che non sopportava la kryptonite. Abbiamo a disposizione quindi un pupazzo di Batman della misura di 15 cm e quello di Superman di 14,5 cm, realizzati con la consueta dovizia di particolari.

7. Eroi Marvel

Passiamo ora invece all’altra frazione di supereroi, quella di Marvel. In questo lato di universo, appaiono l’uomo ragno, un uomo di ferro e un grande capitano: nel dettaglio, il pupazzo di Spiderman misura 14 cm, quello di Iron Man sempre 14 cm e Captain America 15 cm.