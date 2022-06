Il ritorno delle avventure di Undici e dei giovani eroi di Hawkings ha raccolto l’entusiasmo degli spettatori di Netflix, che hanno consacrato il successo della prima parte della quarta stagione di Stranger Things. Tuttativa, c’è un aspetto della trama di questa stagione che ha lasciato perplessi alcuni fan della serie, legata alla parentesi russa di Hopper, tanto che in rete ci si è domandati quale sia l’origine del demogorgone sovietico di Stranger Things 4 La creatura del Sottosopra che era stata il villain della prima stagione della serie è ricomparsa in questa stagione nell’installazione militare dove è detenuto Hopper, ma non è stato rivelato come vi sia arrivata. A risolvere questo enigma, però, è intervenuto la nona arte, visto che la risposta a questo quesito è contenuta in Stranger Things: Kamchatka #3.

Svelata l’origine del demogorgone sovietico di Stranger Things 4

In questo fumetto, scopriamo come gli esperimenti fatti dai sovietici, condotti dalla dottoressa Karine, sono iniziati ben prima degli eventi di Stranger Things 3. I primi passi di queste sperimentazioni erano volti alla creazione di un elmetto telepatico come quello utilizzato da Brenner con Undici, nel tentativo di consentire ai sovietici di accedere alla mente di un demogorgone in loro possesso per aprire un varco verso il Sottosopra, ma senza successo. Ma come è arrivato questo demogorgone nei laboratori sovietici?

Tramite un flashabck, scopriamo che la Dottoressa Karine era parte di un’equipe di scienziati che dovevano costruire la Chiave, un dispositivo che doveva replicare quanto fatto dagli americani a Hawkins. Il dispositivo creato non ebbe successo, esplodendo, ma tra le macerie venne ritrovato un piccolo demogorgone. Questa creatura è stata cresciuta dalla scienziata, con cui ha creato un particolare legame che ricorda quello che si era sviluppato tra Dustin e il suo Dart, anche se la scienziata ha scelto di crescere il suo demogorgone tramite tortura e uno spietato addestramento che lo ha reso un letale schiavo.