Qualche pagina in anteprima di Thief of Thieves Raccolta 1 da saldaPress

Cultura POP in collaborazione con saldaPress è lieta di offrirvi le prime pagine in anteprima di Thief of Thieves Raccolta 1, la serie creata da Robert Kirkman col metodo della writer’s room, un soggetto cioè affidato a un gruppo di sceneggiatori che si avvicendano nella scrittura, nello specifico Nick Spencer, Andy Diggle e James Asmus e disegnata in modo magistrale da Shawn Martinbrough.

Thief of Thieves Raccolta 1 sarà disponibile dal prossimo 7 ottobre (potete già preordinarlo su Amazon) e ricalca il formato della fortunata The Walking Dead Raccolta ovvero una edizione inedita in bianco e nero creata appositamente per il mercato italiano.

Sinossi e pagine in anteprima di Thief of Thieves Raccolta 1 da saldaPress

Thief of Thieves Raccolta 1 (400 pagine, € 19.90) sarà il primo di due volumi totali e ci condurrà alla scoperta del viaggio di Conrad Paulson, che ha deciso di mollare tutto e chiudere per sempre con Redmond. Ma, per Conrad, il furto non è solo un mestiere: è un’ossessione. E, quando si è il più grande ladro del mondo, il passato – assieme all’FBI e al mondo della criminalità organizzata – non è qualcosa di cui ci si libera facilmente.

Eccovi le prime pagine in anteprima di Thief of Thieves Raccolta 1

Questa invece è la sinossi:

Redmond è un ladro, ma non un ladro qualsiasi: è il più grande ladro al mondo. Non c’è nulla che Redmond non sia in grado di rubare. Non c’è furto che non sia in grado di portare a termine. Ma, prima di essere un super ladro, Redmond è Conrad Paulson, un uomo in crisi con se stesso e con le persone che ama. Perché l’unica cosa che le sue incredibili capacità non gli permettono di ottenere è la vita che aveva prima, cioè l’amore di una ex moglie di cui è ancora innamorato e il tempo che non ha trascorso con un figlio che ora sa a malapena chi è suo padre.

Thief of Thieves Raccolta 1 è un crime drama a fumetti che reinventa il genere caper/heist (alla OCEAN’S ELEVEN) e che è già in sviluppo come serie televisiva per Sony Pictures Television.

