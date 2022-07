Stranger Things non smette mai di stupirci, nel bene e nel male. Il finale della quarta stagione ha dato ai fan tanto su cui riflettere in attesa che gli ultimi episodi della serie arrivino su Netflix nel 2024 (se tutto va bene). Sappiamo cosa è successo a Max e i risvolti che ha preso la sua trama, ma quale doveva essere il suo destino nel finale di Stranger Things? Scopriamolo insieme, ma attenzione agli spoiler!

ATTENZIONE: nel testo ci sono spoiler sul finale della quarta stagione di Stranger Things

max contro Vecna in Stranger Things

Max nel finale di Stranger Things 4: i piani

Nel finale della quarta stagione di Stranger Things Max finisce in coma dopo aver cercato di aiutare i suoi amici nella lotta contro Vecna (Jamie Campbell Bower), tornando a immergersi nel Sottosopra e mettendo da parte la sua canzone salvavita: Running Up That Hill (A Deal with God) di Kate Bush. In realtà, a detta dei fratelli Duffer, inizialmente i piani per il personaggio interpretato da Sadie Sink erano molto diversi. Insomma, esisteva un finale alternativo per la storyline di Max.

Di seguito potete leggere le parole di Ross Duffer durante la Netflix Geeked:

La morte di Max è stata discussa come una possibilità, e per un po’ era quello che doveva succedere. Volevamo finire la stagione con un punto interrogativo. È ancora tutto buio e non sappiamo se Max starà bene… Non lo sappiamo davvero. Volevamo lasciare la situazione in sospeso per tornare a parlarne nella stagione 5.

Max è una delle quattro vittime designate da Vecna ​​allo scopo di innescare l’apocalisse, trasformando Hawkins in un paesaggio infernale invaso dal Sottosopra in vista della quinta e ultima stagione di Stranger Things. A differenza di Max, che è stata considerata clinicamente morta per un minuto prima di essere rianimata da Undici, le altre persone uccise da Vecna ​​non sono più in vita e quindi non torneranno nell’ultima stagione. Come ricorda comicbook.com, tra i personaggi sacrificati ci sono la cheerleader Chrissy Cunningham (Grace Van Dien), il giornalista della Hawkins High, Fred Benson (Logan Riley Bruner), e l’atleta Patrick McKinney (Myles Truitt ).

