Quale sarà il futuro di America Chavez nel Marvel Cinematic Universe? Dopo l’apparizione della giovane eroina in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il destino del personaggio interpretato da Xochitl Gomez è stato al centro di svariate ipotesi, nessuna al momento confermata dai Marvel Studios. Risulta difficile credere che una figura come quella di America Chavez non abbia spazio nel futuro del Marvel Cinematic Universe, considerata la sua importanza all’interno di un franchise che ha nel multiverso una delle sue anime principali.

Rivedremo in futuro America Chavez nel Marvel Cinematic Universe?

Come visto in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, America ha il potere di aprire dei portali che le consentono di viaggiare liberamente nel multiverso. All’inizio del film, la giovane non padroneggia ancora al meglio questa sua capacità, ma tramite una tragica avventura America arriva infine ad avere pieno controllo dei suoi poteri, venendo affidata alle cure dei monaci di Kamar-Taj per venire addestrata ulteriormente nientemeno che dallo Stregone Supremo, Wong.

trailer italiano di Doctor Strange nel Multiverso della Follia

Considerate le recenti rivelazioni in altre produzioni del franchise, come Ms. Marvel, si è cominciato a ipotizzare quale possa essere il futuro di America Chavez nel Marvel Cinematic Universe. Ad affrontare questo argomento è stata Xochitl Gomez, durante un’intervista con Collider, dove ha condiviso le sue sensazioni sul futuro di America:

“A questo punto, sta lavorando sulla sua difficoltà a dare fiducia, ovviamente. Ho la sensazione che senta la necessità di un posto da chiamare casa e che abbia bisogno di disciplina e struttura nella sua vita, e credo che Wong le stia dando tutto questo. Ma sono convinta che una cosa che deve assolutamente imparare è come lavorare con gli altri. Ovviamente, dovrà anche lavorare da solo, ed è destinata a diventare una leader. Ma per poterlo essere, devi anche imparare a come stare in mezzo agli altri e aiutarsi a vicenda. Ritengo che abbia tutte le doti per essere una leader, ma ci sono ancora parecchie cose che deve imparare.”

Dalle parole di Xochtil Gomez sembra che il destino di America sia quello di divenire una leader di qualche gruppo. Il primo pensiero va ovviamente ai Giovani Vendicatori, formazione che nei comics Marvel raccoglie gli eredi degli Eroi più Potenti della Terra, alcuni dei quali sono già apparsi anche nel Marvel Cinematic Universe, come Kate Bishop, Cassie Lang, Kamala Kahn e Elijah Bradley. È interessante ricordare che la formazione originale dei Giovani Vendicatori, nei comics, veniva formata da una versione giovane di Nathaniel Richards, alias il futuro Kang il Conquistatore, che si univa alla squadra come Iron Lad. Questo dettaglio potrebbe essere il modo in cui i Giovani Vendicatori potrebbero entrare nel Marvel Cinematic Universe, considerata la già confermata presenza di Kang il Conquistatore come uno dei villain principali delle prossime due Fasi del franchise.

L’offerta di Disney+