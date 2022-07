Quale sarà il futuro di Moon Knight è uno dei misteri del Marvel Cinematic Universe. La serie dedicata al Pugno di Khonshu non ha riscosso il successo sperato, nonostante l’interpretazione convincente di Oscar Isaac nei panni di Moon Knight e di Ethan Hawke, che ha prestato il volto al villain, Arthur Harrow. Il finale della prima stagione di Moon Knight ha lasciato intendere come la comparsa di una terza personalità di Marc Spector, il violento Jack Lockley, possa esser un punto di partenza per lo sviluppo di una seconda stagione.

Moon Knight avrà un futuro all’interno del Marvel Cinematic Universe?

Come abbiamo visto nel finale della prima stagione di Moon Knight, infatti, Jake Lockley sembra esser il nuovo servitore di Khonshu. Dopo aver ucciso Arthur Harrow, la sensazione è che l’idea di Steven e Marc, le atre due personalità dell’eroe, di essersi liberati della presenza del dio della Luna sia una pia illusione, una suggestione che potrebbe venire approfondita a dovere all’interno di una seconda serie dedicata Moon Knight. Al momento, tuttavia non ci sono notizie precise su quale sia il futuro di Moon Knight all’interno del Marvel Cinematic Universe, come più volte confermato anche dai diretti interessati nei giorni successivi alla fine della prima stagione.

Rimani aggiornato su tutte le nostre news ed articoli. Iscriviti al canale Telegram di CulturaPOP

A parlare del futuro di Moon Knight è stato recentemente Jeremy Slater, sceneggiatore della serie, che, parlando con The Playlist, ha confermato che al momento non ci sono progetti concordati con i Marvel Studios, non mancando di identificare due persone che hanno un ruolo essenziale nel decidere il futuro del Pugno di Khonshu all’interno del Marvel Cinematic Universe: Kevin Feige e Oscar Isaac.

“Onestamente, non ne ho idea, non ho ancora avuto nessun incontro con Marvel. Credo che gran parte di queste decisioni siano alla fine nelle mani di Kevin Feige, perché è lui il tizio con il piano generale in mente. E ovviamente, Oscar Isaac, perché non ha firmato il tradizionale contratto per sette film che altri attori hanno sottoscritto. Oscar ha la capacità di fare tanto Moon Knight quanto vuole. Credo si sia divertito a interpretare il personaggio, che abbia apprezzato come sia stata realizzata la serie e che ne sia rimasto soddisfatto. Ma penso che non sia il tizio che si lanci a testa bassa a realizzare un seguito solamente perché il primo capitolo è stato apprezzato”

Gran parte del cast artistico di Moon Knight ha rivelato di sperare di poter realizzare un seguito, complice la presenza di una nota più mistica e cupa nella Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe. Al momento, tuttavia, i piani per una seconda avventura di Marc Spector non sono stati affrontati dai Marvel Studios, lasciando ai fan la speranza di poter vedere nuovamente in azione Oscar Isaac.

L’offerta di Disney Plus