I recenti annunci in casa DC, da parte di James Gunn e Peter Safran, sembrano delineare un quadro di rinascita più chiaro che mai, in cui i vecchi film canonici sembrano non avere spazio. Andando oltre le recenti cancellazioni e cambiamenti, pare proprio che il DCU stia concentrando tutte le sue energie verso un futuro che tenterà in tutti i modi di scrollarsi di dosso i fallimenti del precedente DCEU, rinnovandosi quasi in tutto. Una domanda , però, sorge spontanea: nei nuovi piani ci sarà posto anche per le pellicole in uscita nel 2023? Il dubbio sorge spontaneo, dato che i loro protagonisti appartengono alla cosiddetta “vecchia gestione”.

Quali film DC rimarranno canonici nel nuovo DC Universe di Jame Gunn?

Così abbiamo deciso di riflettere un secondo sulle pellicole in uscita e sui lavori ancora non ufficialmente cancellati, tentando di raccogliere i film che probabilmente, almeno in base a quello che sappiamo fino ad ora, potrebbero restare con più facilità nel DCU.

Uno dei film di maggior successo del DCEU è stato senza dubbio The Suicide Squad (se interessati a recuperarlo lo trovate su Amazon), diretto dallo stesso James Gunn. Pur non sapendo se vi sarà un seguito diretto, le conferme di alcuni suoi protagonisti non possono che far ben sperare nei confronti del futuro. Una riprova di ciò la possiamo rintracciare nel ritorno di Viola Davis nei panni di Amanda Waller, accompagnata dai personaggi presenti nella serie Peacemaker, e rendendo sempre più probabile il ritorno del film che li ha visti tutti insieme.

Partendo da The Suicide Squad non si può non nominare la Harley Quinn di Margot Robbie e l’accoglienza che ha ricevuto dal grande pubblico (ispirando un sacco di omaggi e cosplay all’epoca). Un amore del genere non va sottovalutato affatto, anche se non sappiamo ancora come la ritroveremo nel nuovo DCU. Avremo un seguito di Birds of Prey, oppure altre apparizioni del personaggio? In ogni caso non puntare sul suo ritorno sarebbe da incoscienti.

Un altro film del precedente canon DC di cui James Gunn e Peter Safran hanno parlato recentemente, tessendone le lodi, è The Flash, in arrivo il 16 giugno 2023. Dal loro punto di vista si tratta non solamente “del miglior film di supereroi mai realizzato”, ma anche di una tassello fondamentale per “resettare” la situazione, trasformando quanto fatto in precedenza nel DCU. Parole del genere evidenziano l’importanza della pellicola e ne confermano l’impatto a lungo raggio.

Durante l’evento di presentazione, inoltre, James Gunn e Peter Safran sono stati interrogati anche sul presente e il futuro di Aquaman, dicendo che al momento il secondo capitolo è un tassello importante, nonché un elemento del DCEU che si ricollegherà al futuro.

Pure l’imminente uscita, il 17 marzo 2023, di Shazam! La Furia degli dei ha dato molto da pensare agli appassionati DC, con le parole di Gunn riguardo al suo “potenziale” hanno ispirato fiducia. Trattandosi di film precedentemente scollegati a tutto il resto, nulla vieterà loro di collegarsi al DCU nel prossimo futuro, anche se non c’è nulla di confermato, è giusto dirlo.

Ultimo, ma non per importanza, Blue Beetle e al sua gestazione confusionaria. Essendo che questo film si è fatto attendere parecchio senza mai davvero mostrarsi, i fan hanno cominciato a dubitare riguardo alla sua uscita. Farà quindi parte del DCU? Sembra proprio di si, visto che James Gunn lo ha definito “parte del progetto”. Così non ci resta che attendere nuove informazioni in merito, nella speranza di avere un primo sguardo sui lavori in corso il più presto possibile.