Dopo aver entusiasmato i fan del Marvel Cineamtic Universe e aver fruttato ad Angela Bassett un’attesa candidatura ai prossimi Oscar, Black Panther: Wakanda Forever si appresta ora entrare come di consueto nel catalogo di Disney Plus. Ottima occasione per tornare nel Wakanda in lotta con le forza guidate da Namor, ma che ci consente di ricordare anche quali film del Marvel Cinematic Universe vedere prima di Black Panther: Wakanda Forever, in modo da cogliere tutte le sfumature del film diretto da Ryan Coogler.

Quali film del Marvel Cinematic Universe vedere prima di Black Panther: Wakanda Forever?

Dove vedere Black Panther: Wakanda Forever in streaming

Come tutte le pellicole del Marvel Cinematic Universe anche Black Panther: Wakanda Forever è disponibile in streaming in esclusiva su Disney Plus a partire dal 1 febbraio 2023, senza costi aggiuntivi per i sottoscrittori del servizio streaming di casa Disney.

Per arrivare preparati alla visione di Black Panther: Wakanda Forever, si può quindi rifare un rewatch dei seguenti capitoli del Marvel Cinematic Universe:

Captain America: Civil War (2016) – Durante una missione a Lagos in cui Cap, Falcon, Vedova Nera e Wanda cercano di impedire a Crossbones di entrare in possesso di una devastante arma chimica, Wanda, nel tentativo di salvare la vita di Rogers, causa un’esplosione che devasta l’ambasciata del Wakanda, nazione che dopo secoli di isolazionismo sta timidamente iniziando ad aprirsi al mondo. In seguito a questo evento e sulla scia della devastazione di Sokovia vista in Avenges: Age of Ultron, vengono ratificati gli Accordi di Sokovia, che prevedono che gli esseri dotati di superpoteri siano posti sotto un controllo più rigido da parte della Nazioni Unite.

Questa scelta, richiesta a gran voce anche dalla comunità mondiale, spacca i Vendicatori al punto da rendere necessaria una conferenza internazionale a cui prendono parte anche il re T’Chaka e suo figlio T’Challa in rappresentanza del Wakanda. In occasione di questo evento, un attentato compiuto dal Soldato d’Inverno, sotto il controllo del misterioso Zemo, causa la morte di T’Chaka, in seguito alla quale il figlio assume non solo il ruolo di sovrano del Wakanda, ma anche il compito di esser la nuova Pantera Nera; tutto questo lo spinge a mettersi sulle tracce dell’assassino di suo padre, anche a costo di mettersi contro gli altri eroi.

Black Panther (2018) – Dopo gli eventi di Captain America: Civil War, T’Challa torna nel Wakanda per prendere il suo posto come re. A contendergli il titolo arriva un figlio del Wakanda, N’Jadaka (Michael B. Jordan), parte della famiglia reale, ma dimenticato per via delle colpe del padre. Dopo aver sconfitto T’Challa e aver preso il suo posto come re del Wakanda, N’Jadaka prima distrugge le coltivazioni di pianta a forma di cuore, per non dare ad altri la possibilità di avere i poteri di una Pantera Nera, per poi mirare alla conquista del mondo. Dopo avere ingerito l’ultimo fiore rimasto della miracolosa pianta, T’Challa rientra in possesso dei suoi poteri, sfidando nuovamente N’Jadaka e riprendendo il controllo della sua nazione.

La trama di Black Panther: Wakanda Forever

Questa la sinossi ufficiale del film:

Nel film Marvel Studios Black Panther: Wakanda Forever, la Regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le Dora Milaje (tra cui Florence Kasumba), lottano per proteggere la loro nazione dalle invadenti potenze mondiali dopo la morte di Re T’Challa. Mentre gli abitanti del Wakanda cercano di comprendere il prossimo capitolo della loro storia, gli eroi devono riunirsi con l’aiuto di War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) e di Everett Ross (Martin Freeman) e forgiare un nuovo percorso per il regno del Wakanda. Il film presenta Tenoch Huerta nel ruolo di Namor, re di una nazione sottomarina nascosta, ed è interpretato anche da Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livinalli

Per i dettagli di questa guida recuperate il nostro articolo: Black Panther: Wakanda Forever: tutto quello che dovete sapere

