L’interprete di Neo e John Wick è stato grande protagonista del San Diego Comic-Con dove ha svelato nuovi dettagli sui progetti legati a BRZRKR, fumetto da lui realizzato e che verrà tramutato in film e serie anime. Proprio per questo motivo durante il panel Keanu Reeves ha rivelato quali sono i suoi anime preferiti e come sia nata questa sua passione.

Gli anime preferiti di Keanu Reeves

Keanu ha svelato di essersi appassionato intensamente al mondo degli anime soltanto durante le riprese di The Matrix. Da piccolo era cresciuto guardandoli su una stazione TV che li trasmetteva a notte fonda, ma furono le sorelle Wachowski a consigliargli di vedere Akira e Ghost in the Shell per prepararsi al ruolo di Neo. Senza dubbio opere iconiche, rimaste nell’immaginario collettivo dei fan, che hanno influenzato la filosofia narrativa alla base di Matrix.

Intervistato poi da ComicBook.com l‘attore ha reiterato il suo amore per gli anime, definendolo il medium narrativo più cool che abbia mai visto. Akira, capolavoro di Katsuhiro Ōtomo del 1988 (che ha scritto anche il manga), è ambientato in un mondo distopico, una Tokyo spazzata via dalla Terza guerra mondiale e in mano alle bande di criminali.

Ghost In The Shell è invece uno dei franchise sci-fi più celebri, tratto dal manga di Masamune Shirow. Un thriller cyberpunk ambientato in un Giappone futuristico del XXI secolo: nel 2017 uscì al cinema il tanto discusso adattamento in live action con Scarlett Johansson.

Vi ricordiamo che Keanu Reeves tornerà a vestire i panni del sicario John Wick nel quarto capitolo, in uscita nel 2023. Assieme a Bowery King (Laurence Fishburne) il suo personaggio dovrà vendicarsi del tradimento dell’High Table, organizzazione di assassini che ha assoldato tra le sue fila nuove reclute, interpretate da Bill Skarsgård e Donnie Yen.