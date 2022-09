L’anime Detective Conan: The Culprit Hanzawa (Detective Conan: Hannin no Hanzawa-san), adattamento dell’omonimo manga di Mayuko Kanba, debutterà in tutto il mondo su Netflix dopo il successo di Detective Conan: Zero no Tea Time (Meitantei Conan: Zero no Tea Time), l’adattamento anime dell’omonimo manga di Takahiro Arai, disponibile nel nostro Paese grazie alla Star Comics. Quando potremo quindi vedere Detective Conan: The Culprit Hanzawa? Il sito ufficiale dell’anime ha rivelato che la serie debutterà in Giappone il 3 ottobre mentre sulla piattaforma di streaming il giorno seguente! Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo video promozionale che svela in anteprima la sigla di apertura e di chiusura.

Tutte le informazioni sull’anime Detective Conan: The Culprit Hanzawa?

Detective Conan: The Culprit Hanzawa è l’adattamento dell’omonimo manga spin-off, scritto dal mangaka Mayuko Kanba, che ha debuttato su Shōnen Sunday S nel maggio 2017. La serie vede come protagonista il “criminale” dalla silhouette nera che appare nei capitoli di Detective Conan per rappresentare i colpevoli del mistero. La storia è ambientata nel quartiere fittizio di Beika-cho a Tokyo, la zona immaginaria al centro della storia in Detective Conan.

Lo staff vede Akitarō Daichi (reboot di Fruits Basket, Kamisama Kiss, Ninja Girl & Samurai Master) dirigere l’anime presso lo Studio 1 di TMS Entertainment. Fū Chisaka sta disegnando i personaggi. Mayumi Nakajima è il direttore artistico dello Studio Cocolo, mentre Chieko Nakamura è accreditata per la supervisione artistica. Hiromi Miyawaki è la color key artist. Akemi Sasaki è il direttore della fotografia del compositing, mentre Ikuyo Fujita si occupa del montaggio. Yasuyuki Uragami e Keiko Urakami sono i direttori audio. Kaori Yamada è accreditata per gli effetti sonori. Jun Abe e Seiji Muto sono i compositori delle musiche. Audio Planning U è accreditato per la produzione del suono.

Qui sotto potete guardare il nuovo video promozionale e ascoltare l’opening dell’anime, intitolata Tsukamaete, Konya (Arrest Me Tonight) eseguita da Leon Niihama e la sigla finale, Secret, voice of my heart, di Mai Kuraki.

Vi ricordiamo che l’adattamento anime dell’altro manga spin-off di Detective Conan, Detective Conan: Zero no Tea Time (Detective Conan: Zero’s Tea Time) di Takahiro Arai, ha debuttato il 5 aprile e si è concluso con il sesto episodio il 9 maggio. L’anime è stato trasmesso da Netflix in tutto il mondo.