L’1 luglio ha debuttato su Netflix l’atteso finale della quarta stagione di Stranger Things, che ha lasciato tutti i fan della serie senza parole: finalmente abbiamo visto cosa è successo tra i nostri protagonisti e Vecna, il mostro che ha avuto un ruolo centrale nell’ultima avventura di Undici, Mike e gli altri personaggi. Pensando al futuro, negli ultimi giorni sono emerse alcune novità sullo show che si concluderà con Stranger Things 5 (potete acquistare su Amazon la t-shirt della serie) e potrebbe arrivare su Netflix prima del previsto.

Stranger Things 4 nel poster ufficiale di Netflix

A causa di una produzione rallentata dalla pandemia, la terza e la quarta stagione sono arrivate sul servizio di streaming a tre anni di distanza l’una dall’altra; per la quinta stagione l’attesa dovrebbe essere di minore durata: i Duffer Brothers hanno rivelato che, dopo una piccola vacanza a luglio, torneranno a lavorare sulla stagione finale. Qui sotto la dichiarazione di Ross Duffer a Collider, riportata da cbr.com:

Ci prenderemo una piccola vacanza a luglio, e poi torneremo. So che il lavoro degli sceneggiatori inizierà nella prima settimana di agosto.

Stranger Things 5 su Netflix

Abbiamo letto le parole dei fratelli Duffer, i creatori della serie, i quali hanno affermato di avere già una bozza per la prossima avventura; una bozza a cui hanno lavorato durante la pandemia e approvata da Netflix. Questa non è l’unica novità su Stranger Things 5. David Harbour, interprete di Jim Hopper dalla prima stagione della serie (2016), ha parlato della possibile finestra di rilascio di Stranger Things 5 su Netflix.

Penso che gireremo l’anno prossimo. Stanno finendo di scrivere la sceneggiatura quest’anno e hanno bisogno di prepararsi, quindi si spera che inizieremo entro quest’anno. Probabilmente uscirà a metà del 2024.

Gli episodi

Un altro tema da affrontare è senza dubbio la durata di Stranger Things 5. Gli episodi della stagione attuale, la quarta, durano in media un’ora l’uno. Per la prossima storia, invece, i due co-creatori vogliono accorciare i tempi. Nel corso della stessa intervista con Collider, i fratelli Duffer hanno discusso anche di ciò, partendo dalla durata della stagione 4, composta da episodi di oltre 90 minuti.

La quarta stagione doveva essere di otto episodi di durata regolare. Se ci avessi intervistato prima del rilascio, ti avrei raccontato questo piano.

Il numero di episodi sarà più o meno lo stesso delle scorse stagioni (8/9), ma la loro durata sarà meno intensa rispetto alla quarta.

Puntiamo ancora a otto episodi, penso. Non vogliamo che siano 13 ore. Puntiamo a una decina di ore o giù di lì. Penso che sarà più lunga della prima stagione, perché abbiamo ancora tanto da dire per poter concludere la serie, ma non credo durerà quanto la stagione 4.

Per quanto riguarda il metodo di rilascio degli episodi, il capo delle serie di Netflix per gli Stati Uniti e il Canada, Peter Friedlander, ha affermato che la stagione 5 di Stranger Things sarà disponibile tutta in una volta. Ricordiamo che le prime 4 stagioni, compreso il gran finale (qui la nostra recensione), si trovano ora sulla piattaforma di streaming.