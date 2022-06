Il manga Kaguya-sama: Love is War (Kaguya-sama wa Kokurasetai: Tensai-tachi no Renai Zunosen), di Aka Akasaka edito in Italia dalla Star Comics, sta per concludersi. Secondo quanto riportato dal 31esimo numero di quest’anno della rivista Young Jump di Shueisha il manga si concluderà in 14 capitoli. Se non ci saranno ritardi, il manga quindi terminerà ad ottobre.

A proposito del manga Kaguya-sama: Love is War

Aka Akasaka ha iniziato a serializzare la serie Kaguya-sama: Love is War sulla rivista Miracle Jump di Shueisha nel maggio 2015, ma è passata a Young Jump nel marzo 2016. In Italia il manga è in corso per la casa editrice Star Comics (recuperate il primo volume su Amazon!):

Miyuki Shirogane è il presidente del consiglio studentesco della prestigiosa accademia Shuichiin, e viene considerato un genio per via del suo rendimento perfetto in tutte le materie. La ricca e bella Kaguya Shinomiya è invece la vice presidente del consiglio, ed è celebre in tutto l’istituto per la sua eleganza e i suoi successi scolastici.

Nell’istituto vengono considerati la coppia perfetta, nonostante i due smentiscano qualsiasi relazione sentimentale fra di loro… anche se, in realtà, sono innamorati segretamente l’uno dell’altra. Il “problema” è che entrambi sono troppo orgogliosi per fare il primo passo, ritenendo il dichiararsi un gesto di debolezza.

Ha così inizio un’autentica “guerra d’amore” in cui ogni mezzo è lecito pur di spingere l’altro a confessare i suoi sentimenti per primo.

A proposito dell’adattamento anime

Il primo adattamento anime è stato trasmesso nel 2019 mentre il secondo, Kaguya-sama wa Kokurasetai: Tensai-tachi no Renai Zunōsen, è stato presentato per la prima volta nell’aprile 2020. Tutte e due stagioni dell’anime sono disponibili su Crunchyroll. La terza stagione intitolata Kaguya-sama wa Kokurasetai -Ultra Romantic-, ha fatto il suo debutto l’8 aprile ed è stato annunciato che proseguirà con un altro anime dal formato ancora sconosciuto.

La terza stagione vede il ritorno di Aoi Koga come Kaguya Shinomiya, Makoto Furukawa come Miyuki Shirogane, Konomi Koha come Chika Fujiwara, Ryōta Suzuki come Yū Ishigami, Yuki Takada come Rei Onodera, Miyu Tomita come Miko Iino, Yumiri Hanamori come Ai Hayasaka, Momo Asakura come Nagisa Kashiwagi, Rina Hidaka come Kobachi Osaragi, Taku Yashiro è il fidanzato di Kashiwagi, Yutaka Aoyama come narratore.

Per quanto riguarda lo staff abbiamo alla regia Mamoru Hatakeyama, Yasuhiro Nakanishi supervisiona le sceneggiatura della serie, Yuko Yahiro si occupa dei personaggi. I direttori principali dell’animazione sono Hiroshi Yakou, Yūko Hariba, Kii Tanaka, Takayuki Kidou si occupa del design.

Del franchise fa parte anche un OVA uscito insieme al volume 22 e un primo film live-action uscito nel 2019, cui ha fatto seguito un secondo lo scorso agosto.