I Cavalieri dello Zodiaco vantano un numero incredibile di fan provenienti da tutto il mondo. Il mercato del collezionismo dedicato al franchise offre agli appassionati un alto numero di proposte per tutte le esigenze, alcune delle quali di qualità eccelsa. Questo è il caso della nuova proposta di casa Queen Studios, nota per le sue produzioni in edizione limitata di altissima qualità. Dunque, non perdiamo altro tempo e andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli della statua di Shiryu de I Cavalieri dello Zodiaco di casa Queen Studios.

La statua di Shiryu firmata Queen Studios

Foto: ©Queen Studios

La statua di Shiryu firmata Queen Studios viene proposta sul mercato in scala 1/6. L’opera è basata sull’incredibile personaggio della serie manga giapponese Saint Seiya. Nello specifico, in questa statua il team ha raffigurato Shiryu nello stile “Lushan Dragon Flying”.

Dalla immagini ufficiali possiamo infatti apprezzare come gli artisti abbiano riprodotto con grande fedeltà lo sguardo tagliente del personaggio, ma anche la muscolatura d’acciaio e l’iconico tatuaggio presente sulla schiena. La statua raffigura Shiryu con i pugni serrati, pronti a partire all’attacco.

Foto: ©Queen Studios

Dettagli ovunque

Anche la base gode di un’attenzione ai dettagli incredibile. Essa è composta da un drago verde ruggente e da una serie di onde d’acqua nel pieno di una tormenta. Le immagini parlano da sole, le squame del drago e le acque increspate sono scolpite con grande maestria e il colore utilizzato sfuma gradualmente in modo naturale, creando la scena perfetta per tutti gli appassionati del manga.

Qualche caratteristica tecnica

Come molte altre produzioni dell’azienda, la statua di Shiryu firmata Queen Studios viene proposta in edizione limitatissima. Nel totale saranno distribuiti soltanto 499 pezzi a livello mondiale! Per quanto riguarda invece le dimensioni, la statua è alta 39 cm, profonda 31 cm e larga 28 cm.

Per ulteriori immagini o informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale del prodotto.