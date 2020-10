Questa è la via: nuovi poster promozionali di The Mandalorian

Oggi è il gran giorno, la seconda stagione di The Mandalorian è finalmente disponibile su Disney+. Per celebrare questo atteso traguardo la piattaforma di streaming Disney ha diffuso sui canali social una serie di poster promozionali.

I nuovi poster di The Mandalorian sono stati realizzati da vari artisti internazionali e attraverso lo stile di ognuno di questi è stato chiesto loro di interpretare uno delle battute ricorrenti della serie: “This is the way” (“Questa è la via”).

I poster, che potete vedere nei tweet riportati in questa news sono opera degli artisti Doaly, Kin Noise, Simon Delart, Alexandra España, Souun Takeda, SG Posters, Orlando Arocena eFlavia Sorrentino.

Questa frase, che in sole quattro parole condensa il credo mandaloriano nonché l’essenza dell’intero show, è stata in grado di fare breccia nei cuori degli appassionati, che hanno fatto loro questa battuta istantaneamente utilizzandola così anche al di fuori del contesto della serie tv e di fatto trasformandola anche in un “tormentone” per così dire.

La seconda stagione di The Mandalorian vedrà Din Djarin, il Mandaloriano, impegnato a tener fede alla promessa di ricongiungere il Bambino con la sua gente. Durante questo viaggio nella galassia lontana lontana dovranno cercare alleati e affrontare nemici e insidie.

In attesa di assistere alle nuove avventure di Mando e del Bambino vi ricordiamo che la seconda stagione sarà composta da otto nuovi episodi, distribuiti a cadenza settimanale ogni venerdì. La seconda stagione vedrà alla regia Jon Favreau, Peyton Reed (Ant-Man), Robert Rodriguez (Sin City), Carl Weathers, Rick Famuyiwa (Dope), Bryce Dallas Howard (Dads) e Sam Hargrave. Per quel che riguarda le sceneggiature dei nuovi episodi, sei episodi sono stati scritti da Jon Favreau, uno da Dave Filoni e un altro da Rick Famuyiwa.