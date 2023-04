Per tutti gli appassionati di Super Mario, ecco questa bellissima e originale lampada a tema. Si tratta del mitico guscio di tartaruga tratto da Mario Kart, che in questa occasione diventa uno sfizioso oggetto di arredo. La fedeltà e la cura con cui sono riprodotti i dettagli rendono questa lampada imperdibile: acquistatela oggi stesso su Amazon, costa solo 18,19€!

Questo guscio luminoso può essere esposto in una vetrinetta, oppure può essere usato come piccola lampada da tavolo. Un vero e proprio pezzo di arredo per la vostra casa. Inoltre, essendo alimentata a pile potrete spostarla facilmente da un posto all’altro senza l’impedimento del cavo elettrico.

La lampada è un prodotto ufficiale Nintendo, alta quasi 13 cm e di colore rosso, come la sua luce. La sua particolarità è che riproduce fedelmente lo stile di Mario Kart, con una preziosa aggiunta: quando accenderete la lampada, sentirete anche i suoni originali tratti dai videogiochi! Davvero imperdibile per tutti i collezionisti e i fan del brand.

Bellissima da vedere e divertente da usare, questa lampada darà un tocco di personalizzazione agli ambienti della casa che preferite. L’interruttore è posizionato in modo da essere nascosto alla vista, così quando è spenta sembrerà un semplice oggetto da collezione. È il gadget perfetto da acquistare per celebrare l’uscita del film di Super Mario, di cui potete trovare la nostra recensione a questo link.

Perfetta come elemento di arredo per la vostra casa, questa lampada a tema Super Mario è anche un’ottima idea regalo per tutti i fan di questo iconico personaggio. La sua luce soffusa e i suoni originali di Mario Kart la rendono un oggetto da collezione unico. Non lasciatevela sfuggire! Approfittate subito dello sconto del 5% su Amazon e acquistatela a soli 18,19€.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!