Gli appassionati dei comics targati Marvel, desiderosi di dare un tono all’ambiente, apprezzeranno di certo questa splendida lampada ufficiale che riproduce in maniera fedelissima l’iconico logo del franchiste. Per rendere questa occasione ancora più ghiotta, oggi Amazon la propone con un importante sconto del 32%, a soli 22,39€.

Questo logo brillante della Marvel è emblematico nella sua semplicità. È perfetto per dare luce a qualsiasi ambiente della casa con un tocco di personalizzazione. Potete esporre questo bellissimo oggetto da collezione non necessariamente in una vetrinetta, ma come vero e proprio pezzo di arredo e illuminazione per la casa.

Questa splendida lampada è perfetta come luce da tavolo in qualsiasi ambiente. Se preferite, potete anche appenderla al muro, grazie ai due pratici fori appositi sul retro. La lampada è alimentata a pile ed è lunga 30,48 cm, alta 12,7 cm e larga 11,61 cm. Impossibile non notarla!

A rendere questa chicca ancor più interessante c’è anche la possibilità di scegliere fra due diversi tipi di illuminazione, accesa o a luce intermittente, per creare ogni volta l’atmosfera che preferite. Il classico e maestoso logo bianco della Marvel sullo sfondo rosso fuoco aspetta solo di essere esposto in casa vostra!

Accogliete i vostri ospiti sfoggiando questa meravigliosa e originalissima lampada da collezione! La sua luce morbida e soffusa vi coccolerà in ogni momento della giornata, regalandovi il piacere di esporre un pezzo da collezione negli ambienti della casa che preferite. Acquistatela oggi approfittando dello sconto del 32%, grazie al quale potrete farla vostra a soli 22,39€ anziché 32,90€.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!