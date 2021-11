Questi diffusori per ambiente catturano gli aromi degli anime dello Studio Ghibli

Qual è il profumo degli anime dello Studio Ghibli? Potete scoprirlo grazie a una nuova gamma di diffusori per ambiente e candele con luci LED aroma gel che catturano l’atmosfera di due dei film più amati dello studio: Laputa – Castello nel cielo (Castle in the Sky) e Il castello errante di Howl (Howl’s Moving Castle).

Studio Ghibli: i nuovi diffusori per ambiente

I due diffusori per ambiente sono splendidamente decorati con un’immagine dei personaggi principali di Laputa – Castello nel cielo (recuperate il film su Amazon), Sheeta e Pazu e dei personaggi principali de Il castello errante di Howl (acquistate su Amazon il DVD), ovvero lo stesso Howl e Sophie.

La fragranza dedicata al Castello errante di Howl è una dolce miscela di bacche. Il profumo fruttato è ispirato ai campi visti nel film durante i viaggi di Howl e Sophie nel castello mobile mentre quello di Laputa – Castello nel cielo profuma di sapone fresco e si dice che sia ispirata alla scena in cui Pazu incontra per la prima volta Sheeta appena risvegliata.

Per quanto riguarda le candele sono progettate per avvolgerti nella “luce calda e nei profumi” dei film. Basta premere il pulsante sul lato inferiore della luce per accenderle, e il calore generato dalla lampada all’interno riscalderà il gel, rilasciando il suo profumo nella stanza.

Anche in questo caso, la candela di Laputa – Castello nel cielo profuma di sapone, mentre quella de Il castello errante di Howl profuma di bacche dolci e aspre.

Sia i diffusori che le luci in gel sono riempiti con fiori secchi e altri oggetti decorativi che si abbinano ai loro profumi, quindi non solo hanno un bel profumo, ma anche un bell’aspetto.

I diffusori per ambiente hanno un prezzo di 3.300 yen (25,48 euro) ciascuno, mentre le luci gel aromatiche a LED costano 3.520 yen (27,19 euro). Entrambi saranno disponibili nei negozi al dettaglio Donguri Kyowakoku e online dal 20 novembre.