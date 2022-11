Dopo lo strepitoso successo da parte di critica e pubblico di Strappare lungo i bordi, a un anno esatto dal suo debutto sulla piattaforma streaming Netflix, Zerocalcare annuncia la tanto attesa serie di animazione dal titolo Questo mondo non mi renderà cattivo. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa nuova proposta che porta la firma del fumettista romano di grande successo.

Questo mondo non mi renderà cattivo, la nuova serie di Zerocalcare su Netflix

L’annuncio della nuova produzione Questo mondo non mi renderà cattivo arriva attraverso una tavola realizzata da Zerocalcare che mostra il linguaggio unico e i personaggi storici e inconfondibili dell’universo dell’artista. Come per la precedente produzione, anche il titolo di questo nuovo progetto rappresenta una sorta di mantra, una frase che lo stesso Zerocalcare si ripete, quasi per auto-convincersi, in quei momenti della vita in cui ci si sente accerchiati, senza via di fuga. Quante volte vi sarà capitato di dover fare delle scelte e di non sapere quale strada percorre? Prendere la via più facile ma sbagliata o quella più complicata ma giusta? Quanto valore hanno gli ideali e quanto è importante non abbandonarli mai? Insomma, al centro della nuova serie troviamo una frase che ciascuno, con le proprie esperienze, le proprie vite e le proprie storie, potrebbe trovare utile ripetersi. Dunque, preparatevi a un nuovo viaggio fatto di digressioni, aneddoti, emotività e colpi di scena.

I protagonisti e la produzione

In Questo mondo non mi renderà cattivo troveremo protagonisti Zero, Sarah, Secco, l’Armadillo, l’immancabile coscienza di Zero, doppiato anche questa volta dalla voce di Valerio Mastandrea. La serie è prodotta da Movimenti Production, società del gruppo Banijay, in collaborazione con BAO Publishing. Alla direzione e alla scrittura troviamo invece lui, Zerocalcare.

Data di uscita

Questo mondo non mi renderà cattivo, la nuova serie animata di Zerocalcare, farà il suo debutto sulla piattaforma streaming Netflix nel 2023. Per ingannare l’attesa,, nel caso ve la foste persa o vogliate fare un bel ripasso, vi ricordiamo che sempre su Netflix trovate disponibile la serie Strappare lungo i bordi.