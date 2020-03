Quests of Yore: Barley’s Edition in arrivo il gioco di ruolo di Onward

The Op ha annunciato Quests of Yore: Barley’s Edition un gioco ispirato all’ultimo film Disney Pixar Onward.

Quests of Yore: Barley’s Edition sarà un gioco di ruolo, che trasporterà i partecipanti nell’universo fantasy moderno di Onward, dando così la possibilità alle persone di vestire i panni dei protagonisti del film di animazione.

Il film Onward è ambientato in un mondo fantasy moderno, dove le razze fantastiche più amate come gli elfi vivono in quartieri residenziali del tutto simili alla suburbia americana. Il mondo di Onward avrà così moltissimi punti in comune con il nostro e tra questi non mancheranno certo passatempi geek come i giochi di ruolo, attività di cui Barley, il fratello maggiore (doppiato in originale da Chris Pratt) è un grande appassionato.

Quests of Yore: Barley’s Edition sarà così l’adattamento per “il nostro mondo” del gioco di ruolo che vedremo in Onward.

Quests of Yore: Barley’s Edition permetterà ai giocatori di creare un personaggio ispirato alle razze del film (elfi, ciclopi, goblin, manticore, draghi…) e di imbarcarsi in una gloriosa e epica Missione insieme alla propria Compagnia di Eroi.

Il Quest Master dovrà tirare le fila dell’avventura, irta di insidie e pericoli, da cui solo chi dimostrerà coraggio e lavoro di squadra potrà uscire vittorioso.

Questo gioco di ruolo non solo permetterà di rivivere l’avventura dei due fratelli elfi e di condividere l’esperienza del film a casa, ma grazia alla sua struttura incentrata sugli archi narrativi dei personaggi, permetterà di espandere ulteriormente l’universo e i personaggi immaginati dagli autori del film.

Quests of Yore: Barley’s Edition sarà disponibile, in inglese, a partire da questo autunno e avrà un prezzo di 49,99 dollari.

All’interno di ogni scatola troverete: la guida del giocatore, il Tomo delle Quest, 180 carte (poteri, incantesimi e oggetti), 21 tessere esagonali, Token stato d’animo, Token nemici, schermo del Quest Master, schede del personaggio, 3 set di dadi, 6 miniature.