R.A. Salvatore: i nuovi libri di Drizzt ridefiniranno la cultura drow

Starlight Enclave, il nuovo romanzo di R.A. Salvatore con protagonista Drizzt Do’Urden, aggiornerà la lore ufficiale di Dungeons & Dragons sui drow al fine di ridefinire il retaggio culturale che connotava questa razza come fortemente crudele e malvagia.

Come anticipato da Wizards of the Coast in occasione dell’annuncio sull’evento celebrativo di Drizzt Do’Urden con la creazione di un mini sito tematico, l’ambientazione drow sarà espansa e aggiornata. Queste nuove informazioni si rifletteranno direttamente nelle pagine di Starlight Enclave che introdurranno ai lettori le due nuove culture drow: i Lorendrow e gli Aevendrow.

Si tratterà di civiltà remote, situate in angoli dell Faerûn inesplorati, che hanno rifiutato gli insegnamenti demoniaci della Regina Ragno Lolth e la sua influenza corruttrice che invece caratterizza di drow di Menzoberranzan e dell’underdark.

Starlight Enclave uscirà il 3 agosto (potete preordinare il libro in inglese a questo link). Il libro vedrà una spedizione guidata da Jarlaxle dirigersi nel nord del Faerûn alla ricerca di Doum’wielle, ultimo possessore di una spada in grado di corrompere chiunque la utilizzi. Nel frattempo Drizzt intraprenderà un viaggio sia spirituale che fisico, in cui dovrà confrontarsi con le sue convinzioni più intime per riuscire a determinare il suo futuro e quello della sua famiglia.

Le novità sull’ambientazione drow sono state apportate sia per allienarsi ai cambiamenti nei confronti delle razze considerate problematiche, sia perché lo stesso Salvatore voleva dimostrare al pubblico una maggiore sensibilità riguardo a questo argomento.

In una lunga intervista rilasciata a Polygon (leggila qui in inglese) R.A. Salvatore ha parlato di come è cambiato come autore da quando ha creato il personaggio, in relaziona al desiderio di riconoscere gli errori commessi in passato con il retaggio di Drizzt e di come poter espandere la specie drow in modo da superare la loro concezione originale che li identifica come società inamovibilmente malvagia.

Negli anni Salvatore ha infatti ricevuto moltissime lettere accorate dai fan riguardo il personaggio di Drizzt, tuttavia una parte di quegli stessi fan si sentiva ferita dalla cattiveria della società drow. Questo aspetto ha colpito particolarmente l’autore che in un primo momento era totalmente ignaro di questa reazione e che quindi ha sentito il bisogno di espandere la narrazione arricchendo la lore dei drow.

Per Salvatore i romanzi sono devono riflettere il periodo in cui vengono scritti e come scrittore sente il bisogno di fissare sulle pagine dei nuovi libri una maggiore consapevolezza legata a queste tematiche. Salvatore si augura che le generazioni più giovani possano apprezzare il suo sforzo perché come autore è importante continuare a apprendere e comprendere come la società è in grado di cambiare ed evolversi.