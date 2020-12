Rachel Prowse ringrazia i fan per il supporto

Il mondo è stato enormemente rattristato nell’apprendere la scorsa settimana che il pesista britannico, in seguito diventato attore, David Prowse, noto ai più per aver interpretato Darth Vader sul set dei tre film originali di Star Wars, è morto all’età di 85 anni, lasciando la figlia Rachel Prowse.

Rachel Prowse ha postato sui social media per ringraziare tutti per la loro gentilezza e i loro auguri, concludendo la sua nota con un hashtag che tutti i fan di Star Wars possono riconoscere all’istante.

Dad would have been over the moon about the reaction he has had today. Me and the rest of the family have been overwhelmed by the lovely comments and the sharing of some hilarious memories. Thanks twitter for brightening a difficult day #mtfbwy #DaveProwse @BowingtonM @BBCNews pic.twitter.com/s1Q7BtwRIf — Rachel Prowse (@prowse_rachel) November 29, 2020

Papà sarebbe stato al di sopra della luna circa la reazione che ha suscitato oggi. Io e il resto della famiglia siamo stati travolti dai commenti incantevoli e dalla condivisione di alcuni ricordi esilaranti. Grazie Twitter per aver illuminato una giornata difficile #mtfbwy #Daveprowse.”

“mtfbwy” naturalmente significa “May The Force Be With You (Che la Forza sia con te)”, il famoso detto Jedi. Sulla scia della scomparsa di David Prowse, molti ex compagni di cast e colleghi del franchise in una galassia molto, molto lontana hanno espresso le proprie condoglianze e hanno ricordato il tempo passato a lavorare con lui. Il creatore di Star Wars, George Lucas, ha rilasciato una dichiarazione sulla morte dell’attore domenica, affermando:

David portò una fisicità a Darth Vader che era essenziale per il personaggio. Ha fatto saltare Vader fuori dalla pagina e sul grande schermo […] David era pronto a tutto e ha contribuito al successo di quella che sarebbe diventata una figura tragica e memorabile. Possa riposare in pace.

La star di Star Wars, Mark Hamill, che ha interpretato il figlio di Darth vader, Luke Skywalker sul grande schermo, ha condiviso il ricordo di David Prowse via Twitter, scrivendo:

So sad to hear David Prowse has passed. He was a kind man & much more than Darth Vader. Actor-Husband-Father-Member of the Order of the British Empire-3 time British Weightlifting Champion & Safety Icon the Green Cross Code Man. He loved his fans as much as they loved him. #RIP pic.twitter.com/VbDrGu6iBz — Mark Hamill (@HamillHimself) November 29, 2020

Sono così triste nel sentire David Prowse è morto. Era un uomo gentile e molto più di Darth Vader. Attore-Marito-Padre-Membro dell’Ordine dell’Impero Britannico-3 volte campione Britannico di sollevamento pesi e Safety Icon Green Cross Code Man. Amava i suoi fan tanto quanto loro amavano lui. #RIP

David Prowse era un sollevatore di pesi competitivo che ha anche trascorso 50 anni della sua carriera come attore. Il suo ruolo di Darth Vader sarà sempre il più memorabile, ma non si può dimenticare la sua parte in Arancia Meccanica e il suo aiuto a Christopher Reeve nel diventare Superman.