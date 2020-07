Ragazzi Perduti: il film cult avrà un prequel nel 2022

Ragazzi Perduti è un film del 1987 di Joel Schumacher divenuto negli anni una vera e propria pellicola di culto, sia per le tematiche trattate sia per i personaggi, icone di una generazione perduta. Sappiamo che da qualche anno è in ballo un prequel di questo film che sarà realizzato in versione musical. Dopo un iniziale tira e molla si era giunti alla notizia che il film sarebbe stato distribuito alla fine del 2021, purtroppo però la produzione ha subito dei ritardi quindi tutto à slittato al 2022. Questo stando a quanto dichiarato dal compositore Gerard McMahon su SYFY che ha inoltre detto: “Abbiamo trascorso tre settimane al mese solo per trovare le persone giuste e, ovviamente, New York è piena di persone dall’incredibile talento”.

Il titolo del musical è A Lost Boys Story e racconterà la storia di David, un orfano lituano adottato da genitori americani che incontrerà il personaggio di Max che nel film originale aveva messo insieme i Ragazzi Perduti. McMahon dichiara”All’età di diciassette, diciotto anni (Max) inizia a girare e raccogliere gli altri vampiri creando una famiglia con altri tre ragazzi. Tutti loro vengono da diversi percorsi di vita dal Centro America, al Midwest, Arizona e altre parti della California. Abbiamo quindi cercato di raccontare un’altra storia, tutti conosciamo la storia del film, ma non sappiamo come i protagonisti siano arrivati a quel punto. Nel musical lo sapremo. È sicuramente una storia che parla di immortalità, ma è anche una storia che parla di persone che a vent’anni sono consapevoli di essere immortali“.

McMahon ha inoltre rivelato che Joel Schumacher era coinvolto nello sviluppo del progetto: “Non c’è stato nessuno così coinvolto con il mio musical. Lui conosceva bene la tradizione teatrale dei musical e abbiamo avuto tantissime conversazioni in merito. Trascorrevamo ore al telefono a parlare del progetto e annotare diversi spunti. Lui era un uomo meraviglioso. Intenso, ma questa era solo una parte della sua incredibile personalità. Mi mancherà molto”. Attendiamo, quindi ulteriori notizie in merito al prequel in versione musicale del film Ragazzi Perduti.