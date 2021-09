Ragazzi Perduti (Lost Boys): Warner prepara il remake

Warner Bros. Pictures ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo remake, quello di Ragazzi Perduti (Lost Boys in originale, qui acquistabile a prezzo molto basso), film drammatico dalle tinte horror diretto dal regista Joel Schumacher (tristemente scomparso lo scorso anno). Due dei ruoli sarebbero già stati decisi, ossia quelli che interpreteranno i giovani Noah Jupe (Honey Boy, A Quiet Place) e Jaeden Martell (In difesa di Jacob).

Come riportato da The Hollywood Reporter (qui la notizia originale) questa nuova versione di Ragazzi Perduti sarà scritta e diretta dal duo composto da Randy McKinnon (Grand Army) e Jonathan Entwistle (I Am Not Okay With This), mentre Brian Kavanaugh-Jones e Fred Berger si occuperanno di produrre il lungometraggio con la loro compagnia chiamata Automatik. Al momento non sono ancora stati resi noti i dettagli di questo nuovo remake, se non che la vicenda sarà attualizzata ai giorni nostri: l’originale, uscito nel 1987, era un film sui vampiri incentrato sulle vicende di Michael e Sam Emerson (interpretati rispettivamente da Jason Patric e dal compianto Corey Haim), i quali entravano in contatto con una gang di veri e propri succhiasangue presenti nella loro nuova città. Nel cast del film figuravano anche anche Kiefer Sutherland, Billy Wirth, Corey Feldman, Dianne Wiest e Alex Winter.

Ragazzi Perduti ricevette ben due sequel usciti diversi anni dopo l’episodio originale: Lost Boys 2: The Tribe, diretto da P.J. Pesce e interpretato ancora una volta da Corey Feldman, Jamison Newlander e Corey Haim, uscì nel 2008, mentre due anni dopo fu il turno di Lost Boys – The Thirst, diretto questa volta da Dario Piana. Entrambi i film non ottennero lo stesso successo del capostipite, sebbene nel 2016 si tentò anche la via della serie TV, grazie al pilot di uno show prodotto da The CW che però non ottenne mai luce verde.