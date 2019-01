Railways of the World si espande: ecco il kickstarter per giocare in Portogallo

Eagle-Gryphon Games ha lanciato la raccolta fondi per Railways of Portugal, una nuova espansione Railways of the World (ROTW), su Kickstarter.

Progettata da Vital Lacerda, con copertina di Ian O’Toole, questa espansione è indicata per 2-4 giocatori e utilizza le stesse regole di base degli altri giochi della serie ROTW introducendo però alcune importanti eccezioni.

Cosa c’è di nuovo e diverso?

Sebbene le regole di base e la meccanica siano le stesse dei precedenti titoli ROTW, sono state apportate alcune importanti modifiche:

• Si potrà accedere alle isole produttive tramite collegamenti marittimi

• Le città nere potranno essere aggiunte solo all’inizio dell’età industriale e tramite l’urbanizzazione

• Le linee principali richiedono connessioni intermedie

• Sono incluse nuove carte e concetti operativi

• Le carte obiettivo sostituiscono le carte barone

Cosa ci sarà nella scatola?

• Un tabellone da 375 x 617 mm

• 10 Carte obiettivo

• 34 Carte operative

• 4 Fogli consultivi per i giocatori

• Regolamento

Inoltre coloro che sosterranno il progetto tramite la piattaforma Kickstarter riceveranno un pacchetto di 3 carte promozionali esclusive per questa occasione.

Nota: per giocare l’espansione delle Ferrovie del Portogallo è richiesto il gioco base della Railways of the World o il gioco base di Railways of Nippon.

Al momento la campagna, operativa fino al 21 gennaio, ha raccolto quasi quattro volte i fondi richiesti dall’obiettivo iniziale.