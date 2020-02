Rakuten TV: arriva il canale gratuito AVOD: Kids

L’offerta di Rakuten TV si amplia con l’arrivo del nuovo canale AVOD: Kids, un canale free dedicato ai bambini.

Rakuten TV è una popolare piattaforma online di contenuti Video On-Demand giapponese, la cui offerta prevede le ultime novità cinematografiche nella migliore qualità audio-video. All’interno della piattaforma è presente anche Rakuten TV Free, una sezione gratuita con annunci pubblicitari che ospita canali tematici, contenuti locali e molto altro.

Il canale Kids diventerà la casa di Aardman Animations, Milimages, Motion Pictures e Lingokids, dove poter trovare una ricca selezione di programmi per i più piccoli tra cui il pluripremato Shaun, vita da pecora, il tenero coniglietto Molang e Glumpers, allegra serie spagnola sulle avventure di personaggi fatti di gelatina. Oltre a programmi divertenti e di intrattenimento l’offerta del nuovo canale prevederà anche una selezione di contenuti educativi per imparare l’inglese, come Learning Time with Timmy e Lingokids Song for Kids.

Per Jacinto Roca, CEO di Rakuten TV, l’aggiunta di questo canale alla piattaforma on demand è qualcosa di entusiasmante, perché permette di offrire agli utenti del servizio un’offerta più ampia dei contenuti gratuiti. La librearia di Rakuten TV è modellata infatti sulle abitudine e le preferenze dei propri spettatori in modo da mantenere un impegno costante nella varietà dell’offerta titoli.

L’aggiunta di questo nuovo contenitore testimonia così la continua crescita di Rakuten TV, confermando quello che è un preciso modello di business, che affianca alla consueta fruizione a pagamento anche l’offerta di una ricca gamma di contenuti di qualità, in modalità gratuita, ma supportata da annunci pubblicitari.

Il nuovo Canale Kids sarà disponibile su Rakuten TV da oggi. Per scoprire AVOD: Kids e gli altri canali della piattaforma potete visitare Rakuten TV cliccando qui.