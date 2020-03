Rakuten TV: le novità di Aprile

La piattaforma di streaming Rakuten TV amplia il suo catalogo di prodotti cinematografici, con diverse prime visioni a prezzi speciali, in arrivo ad Aprile 2020.

Con il monito di #IORESTOACASA, Rakuten TV propone una serie di novità: si passa dalle speciali promozioni attivate con la Warner Bros Entertainment, che propone diversi film del suo catalogo dal 16 Marzo fino al 13 Aprile, fino a quelle dedicate a una delle saghe cult della storia del cinema: Star Wars. Infatti, in occasione dell’arrivo dell’ultimo capitolo della saga L’Ascesa di Skywalker, tutti i fan potranno godere dell’intera epopea di George Lucas ad un prezzo speciale!

Inoltre, da Aprile, vi saranno una serie di novità direttamente dalle ultime uscite di Hollywood, tutte in 4K HDR. Il primo ad arrivare sulla piattaforma di streaming sarà Pinocchio diretto da Matteo Garrone, molto fedele all’originale di Carlo Collodi e con un cast di tutto rispetto: dal premio Oscar Roberto Beningni nel ruolo di Geppetto a Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini che interpreteranno il Gatto e la Volpe, fino a Gigi Proietti nel ruolo del mostruoso Mangiafuoco!

Si prosegue con Jumanji: The Next Level, che dopo il seguito dell’originale del 1995 Jumanji – Benvenuti nella Giungla uscito nel 2017, riporta i protagonisti Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan nella giungla per affrontare nuovamente le insidie del gioco maledetto.

Altra novità sarà Piccole Donne, ottavo adattamento cinematografico del romanzo di Louisa May Scott e vincitore del premio Oscar per i migliori costumi con protagoniste Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh e Eliza Scanlen, interpreti rispettivamente di Jo, Meg, Amy e Beth. Al loro fianco, Laura Dern e Meryl Streep nei panni della mamma e di zia March.

Per i più piccoli, invece, arriva Spie Sotto Copertura, un film d’animazione ispirato ai film di 007 diretto da Nick Bruno e Troy Quane, che già hanno lavorato a L’Era Glaciale e Rio, e basato sull’adattamento cinematografico del corto animato del 2009 Pigeon: Impossible.

L’ultimo dei titoli in arrivo in 4K HDR è Last Christmas, scritto e diretto da Paul Feig sulla sceneggiatura di Emma Thompson e sulle note della hit omonima di George Michael.

Infine, una selezione di successi italiani recenti come Hammamet di Gianni Amelio, La Dea Fortuna, l’ultimo film di Ferzan Özpetek e 18 regali, ispirato alla storia vera di Elisa Girotto che dopo aver scoperto di avere un cancro mentre era incinta della figlia, decide di lasciarle 18 regali, uno per ogni anno fino al compimento della maggiore età.