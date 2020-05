Rakuten TV: le novità di giugno

Rakuten TV annuncia le novità disponibili a giugno. In arrivo sulla piattaforma di streaming online una serie di titoli di azione che saranno disponibili nella migliore qualità audio-video in 4K HDR. Tra i film che saranno distribuiti a partire dal nuovo mese ci saranno Charlie’s Angels, Non si scherza col fuoco e Amiche in affari.

Ma le novità non si fermeranno a questi titoli, oltre a questi saranno disponibili Resistance, Sisters in arms, Il richiamo della foresta, Cattive acque, The Third Murder. Sul fronte del cinema italiano, in arrivo La mia banda suona il pop.

Di seguito il trailer riassuntivo dedicato agli Highlights del mese.

Tra i film più attesi Bad Boys for life in 4K HDR, terzo capitolo della saga blockbuster degli anni ’90 Bad Boys con Will Smith e Martin Lawrence. Un action movie spettacolare con un Will Smith in piena forma.

Per avere un’idea complessiva del catalogo di giugno potete consultare l’elenco sottostante.

In viaggio verso un sogno 01 giugno 2020

Bad boys for life (4K HDR) 03 giugno 2020

Charlie’s Angels (4K HDR) 03 giugno 2020

Il richiamo della foresta 04 giugno 2020

La mia banda suona il pop 04 giugno 2020

Cattive acque 10 giugno 2020

Il terzo omicidio 16 giugno 2020

Sisters in arms 18 giugno 2020

Resistance 23 giugno 2020

Non si scherza col fuoco (4K HDR) 25 giugno 2020

Amiche in affari (4K HDR) 28 giugno 2020

La piattaforma streaming offrirà inoltre una speciale promozione chiamata Promo UHD, una selezione del miglior cinema, alla miglior qualità, al miglior prezzo. Tra i titoli che rientreranno in questa selezione ci saranno: Midway, Cena con delitto, Piccole Donne, C’era una volta a Hollywood, Joker, Richard Jewell, BlacKkKlansman. Per i più piccoli: Dragon Trainer: Il mondo nascosto, Dora e la città perduta, Sonic, Wonder Park, Pinocchio e molti altri.