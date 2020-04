Rakuten TV: le uscite di Maggio 2020

Parasite (vincitore, tra gli altri premi, della statuetta come miglior film e miglior film straniero), 1917 diretto da Sam Mendes, Rakuten TV presenta le uscite di Maggio 2020 sulla sua piattaforma di streaming. Tra nuovi film disponibili in 4K HDR ci sono quelli che hanno fatto incetta di premi durante la scorsa notte degli Oscar . Tra questi ci sono(vincitore, tra gli altri premi, della statuetta come miglior film e miglior film straniero),diretto da Sam Mendes, JoJo Rabbit , la toccante pellicola di e con Taika Waititi tratto dal romanzo del 2004 Come Semi d’Autunno.

Dolittle, il film ispirato alla serie di romanzi per bambini scritti da Hugh Lofting, Criminali come noi. Saranno disponibili anche, il film ispirato alla serie di romanzi per bambini scritti da Hugh Lofting, Sonic – Il film che vede protagonista il famigerato porcospino della serie videoludica SEGA, Me Contro Te, il film rivelazione della coppia italiana più famosa di YouTube di video per bambini. Le uscite, però, non finiscono qui. Da Maggio su Rakuten TV saranno disponibili anche Birds of Prey che segue le vicende del personaggio della DC Comics Harley Quinn, Richard Jewell, l’ultimo film di Clint Eastwood e

Nel nuovo catalogo di Maggio, Rakuten TV dà spazio anche ai film italiani come Figli, tratto da un monologo scritto dal compianto Mattia Torre e recitato da Valerio Mastandrea. Nella pellicola compare anche Paola Cortellesi nei panni di Sara che con Mastandrea interpretano una coppia di genitori alle prese con i propri figli e con il concetto di genitorialità.

Inoltre, per venti giorni dall’otto al ventotto Maggio, Rakuten TV rende disponibili a un prezzo speciale alcuni titoli tra i più apprezzati della Disney e FOX come Alien e X Men, Titanic, Avatar, Moulin Rouge!, The beach, Le Mans ’66 – La grande sfida e Terminator – Destino oscuro, Bohemian Rhapsody, The Greatest Showman, La Favorita.