Rambo: Last Blood, ecco il primo teaser trailer ufficiale

In queste ore è stato pubblicato il primo trailer ufficiale del quinto capitolo del film d'azione che vede protagonista Sylvester Stallone che uscirà nostre sale cinematografiche il prossimo 14 novembre, Rambo: Last Blood.

Il quinto capitolo del film d’azione che vede protagonista Sylvester Stallone nei panni di Rambo, uscirà nelle nostre sale cinematografiche il prossimo 14 novembre. Nel frattempo i fan possono godersi il primo teaser trailer ufficiale, pubblicato proprio in queste ore.

“Ho vissuto in un mondo di morte. Ho visto morire la gente che amavo”.

È questa la frase che viene pronunciata dal protagonista per introdurre il primo video che promuove il sequel del famoso film action. Nel nuovo capitolo vedremo Rambo intento a condurre una tranquilla vita di campagna quando ad un tratto, a causa del rapimento della nipote, deve necessariamente tornare ad essere il John Rambo che tutti conosciamo. Ad aiutare il nostro protagonista sarà una giornalista, anche lei alle prese con il rapimento e la ricerca della sua sorellastra. Di seguito la sinossi del nuovo capitolo del film diretto da Adrian Grunberg:

“A quasi 4 decenni da quando ha versato il primo sangue, Sylvester Stallone ritorna nei panni di uno dei più grandi eroi d’azione di tutti i tempi, John Rambo. Oggi, Rambo deve affrontare il suo passato e dissotterrare le sue capacità nel combattimento per vendicarsi nel corso della sua missione finale. Un mortale viaggio di vendetta, Rambo: Last Blood segna l’ultimo capitolo di questa leggendaria serie”.

Faranno parte del cast, oltre al protagonista interpretato da Sylvester Stallone, Paz Vega, Yvette Monreal, Joaquín Cosio, Óscar Jaenada, Sergio Peris-Mencheta, Adriana Barraza, Jessica Madsen, Sheila Shah, Owen Davis, Díana Bermudez.

Cosa vi aspettate di vedere in Rambo: Last Blood? In attesa dell’uscita del nuovo film, gustatevi il nuovo trailer ufficiale.