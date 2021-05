Raoul Bova nel cast di Don Matteo, Terence Hill lascia dopo 21 anni

Terence Hill, l’attore che ha interpretato il personaggio di Don Matteo nell’omonima fiction televisiva, abbandona la serie dopo ben 21 anni di carriera. A riportare la notizia TvBlog, secondo cui la stagione 13 della serie TV, che dovrebbe andare in onda il prossimo autunno porterà a passaggio di testimone tra Terence Hill e Raoul Bova.

Addio Terence Hill benvenuto Raoul Bova

La tredicesima stagione di Don Matteo entrerà inevitabilmente nella storia con il passaggio di consegne tra Don Matteo e il nuovo sacerdote interpretato da Raoul Bova, cambiamento però che non inciderebbe per nulla sul titolo della fiction che rimane sempre Don Matteo. Terence Hill continuerà a recitare per almeno le prime quattro o cinque puntate della nuova stagione in modo da salutare il pubblico “fedele” e per preparare il posto a Raoul Bov, già noto al pubblico della tv generalista.

Raoul Bov vestirà i panni di un sacerdote al suo primo incarico. Ora, non è chiaro se l’uscita di scena di Terence Hill è dovuta a un viaggio improvviso, alla morte del personaggio o ad altri escamotage narrativi. Di certo si vociferava già da un po’ l’ipotesi di un vero addio del Don Matteo di Terence Hill e molti credevano che Lino Guanciale fosse adatto come successore.

Vi ricordiamo che le riprese della stagione 13 avranno inizio lunedì 31 maggio a Spoleto, in Umbria.

Don Matteo: la serie televisiva

Don Matteo è una serie televisiva prodotta dalla Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction e nata da un’idea del regista Enrico Oldoini e dal soggetto di serie di Alessandro Bencivenni e Domenico Saverni.

Andata in onda per la prima volta il 7 gennaio 2000 su Rai 1 è stata una delle serie più seguite della storia delle fiction italiane, apprezzata anche al di là delle Alpi, come in Francia, Finlandia, America e Australia.

Don Matteo è un parroco dall’innato talento per le indagini. Prima a Gubbio, poi a Spoleto, collabora con il maresciallo Cecchini e i Carabinieri, affrontando insieme a loro intrighi e sospetti. Oltre ai casi da risolvere però ci sono i conflitti, gli amori e le gag dei suoi più cari amici: la perpetua Natalina e il simpatico Pippo.

La serie è scritta da Mario Ruggeri, Umberto Gnoli e Dario Sardelli. Con Terence Hill, Nino Frassica, Raoul Bova, Nathalie Guettà, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Pamela Villoresi, Flavio Insinna. Regia di Francesco Vicario, Luca Brignone.

Se siete appassionati di Don Matteo non lasciatevi sfuggir il libro: Don Matteo: La strategia dello scorpione-La rosa antica disponibile su Amazon!