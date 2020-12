Ratatouille il musical, da Tik Tok, alla prima

Internet, in quest’ultimo mese, ha portato a termine una delle cose più belle e bizzarre dell’anno, un vero e proprio spettacolo, Ratatouille il musical.

L’iniziativa, nata spontaneamente dagli utenti di TikTok, piattaforma per la condivisione di brevi video, ha unito creators di ogni genere, da compositori a ballerini, da cantanti ad attori, da costumisti a scenografi, realizzando il crowdsurcing (Ndr. lo sviluppo collettivo di un progetto) più virale del 2020. Ispirato all’omonimo film Disney/Pixar del 2007, Ratatouille il musical, che ha invaso Tik Tok per settimane, presto diventerà realtà. Questa settimana è stato, infatti, annunciato che il musical verrà messo in scena, via streaming, unicamente per la notte di Capodanno, il 1 Gennaio, dalle 7 pm ET (potete verificare l’ET a questo link). Il concerto sarà prodotto da Seaview Productions, responsabile di Slave Play, lo spettacolo vincitore del Tony Award, e verrà presentato in associazione con TikTok. Ratatouille il musical verrà mandato in onda in diretta streaming sulla piattaforma Todaytix, che ha già iniziato con la prevendita dei biglietti, e devolverà il proprio incasso al fondo destinato a sostenere gli attori e i lavoratori del mondo dello spettacolo in questo difficile momento di pandemia. L’evento sarà disponibile online per le 72 ore successive alla prima. I dettagli su come verrà gestito l’evento, anche a fronte delle misure di sicurezza necessarie per la pandemia di COVID-19, e su come saranno composti cast e troupe , verranno annunciati a breve anche se la sinossi dell’evento ci stuzzica prospettandoci i più grandi e brillanti talenti di Broadway insieme ad alcuni dei più celebri creators di TikTok.”

Il Presidente del Fondo Attori e CEO Joseph P. Benincasa ha dichiarato che in Ratatouille il musical traspare l’amore per il teatro dei talenti di tutto il mondo e si è detto onorato del fatto che il produttore Greg Nobile e Seaview Productions poteranno questa passione e spirito creativo nel mondo, portando gioia a tutti durante un periodo così difficile. Lizzy Hale, Senior Manager of Content di Tiktok US ha affermato:

È stato magico guardare la comunità Tiktok creare e abbracciare il #Ratatouillemusical. Dall’ode originale di @e_jaccs a Remy ai set design di @shoeboxmusicals, vedendo l’infinita creatività della piattaforma e la comunità che si raduna intorno ad essa ha ispirato e guidato un nuovo forum per gli amanti del teatro per esprimersi, partecipare e godersi lo spettacolo. In un anno in cui abbiamo visto Broadway vicino [alla fine], la comunità Tiktok ha riunito i fan musicali virtualmente con una delle tendenze più uniche che abbiamo mai visto sulla piattaforma.

I biglietti in prevendita per Ratatouille il musical sono disponibili su todaytix.com ad un costo che varia dai 5 dollari, compresi di contributo per il Fondo Attori, ai 50 dollari.