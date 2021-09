Rats of NIMH verrà adattato da Fox in una serie animata

La famosa trilogia per ragazzi di Robert C. O’Brien, Rats of NIMH verrà trasposta in una serie animata dalla Fox. La serie verrà realizzata in collaborazione tra Fox Entertainment e MGM’s Orion Television. Tuttavia ancora non è stato individuato uno sceneggiatore adatto a trasporre la serie.

Rats of NIMH sarà una serie animata per adulti

La serie di romanzi è iniziata nel 1971 quando O’Brien scrisse Mrs. Frisby and the Rats of NIMH, l’epopea di una topolina vedova che, per salare il suo malato figlio, si vede costretta a partire per un lungo viaggio alla scoperta di uno strano ed inquietante mondo in miniatura. La topolina verrà aiutata da topi intelligenti appartenenti al centro nazionale di salute mentale.

I due libri che c0mpletano la trilogia sono Racso and the Rats of NIMH (1986) e R-T, Margaret, and the Rats of NIMH, scritti da Jane Leslie Conly la figlia di O’Brien.

Il primo libro della serie ha ispirato il celebre film di animazione “The Secret of NIMH”, di Don Bluth nel 1982. Questo film ottenne un successo tale da spingere la realizzazione di una seconda pellicola questa volta senza Bluth e scollegata completamente dalla trama della controparte cartacea The Secret of NIMH 2: Timmy to the Rescue.

Sia i libri che la trasposizione cinematografica sono permeati da un’atmosfera cupa e drammatica e dalle dichiarazioni di chi sta lavorando a questo progetto sembra che la serie seguirà la stessa direzione. Sarà uno show drammatico e per adulti.

In passato era già stato annunciato un adattamento live-action da Paramount nel 2009, tuttavia quel progetto venne abbandonato e MGM’s Orion Television nel 2015 acquistò i diritti del primo romanzo della trilogia. Nel 2019 i fratelli Russo vennero messi a capo del progetto.

Il presidente di Fox Entertainment, Michael Thorn, in un’intervista a Deadline ha descritto il programma che ha Fox riguardo i progetti animati in questo modo:

Stiamo davvero aumentando i nostri contenuti, stringendo accordi con i creatori per possedere la nostra animazione. Ci sono eccezioni, in cui stiamo lavorando con altri partner per aiutare a far crescere la nostra lista, facendo Bedrock con Warner Bros. e Clue con eOne, ma la proprietà è sicuramente una parte fondamentale di tutto ciò… Amiamo i nostri programmi per famiglie, sono iconici, ma stiamo cercando di andare oltre la famiglia e iniziare a esplorare cose più drammatiche.

Potete acquistare La signora Frisby e il segreto di NIHM su Amazon.