Raven annuncia Alice is missing in italiano

Con un breve, ma interessante, comunicato sulla propria pagina facebook Raven Distribution annuncia che presto Alice is Missing parlerà italiano.

Alice è scomparsa, questo il titolo con cui lo avremo a breve in mano, è un atipico e fortemente originale gioco di ruolo creato dalla Hunters Books.

Inizialmente frutto di una fortunata campagna kickstarter che vide la partecipazione di 5681 sostenitori per un totale di oltre 138.000 dollari e in seguito acquistabile solo dal sito del produttore, ora grazie alla collaborazione tra queste realtà editoriali sarà presto disponibile anche per il mercato italiano.

Alice è scomparsa si presenta come un’esperienza veramente fuori dai comuni canoni del gioco di ruolo fin dal sottotitolo “un gioco di ruolo in silenzio”.

Questo perché per poter affrontare il mistero della scomparsa della ragazza non sarà necessario trovarsi al tavolo, o online, con il gruppo ma bensì comunicare solo ed esclusivamente tramite messaggi di testo via cellulare.

Vi presentiamo Alice usando con le parole esatte di Raven:

Alice è Scomparsa (Alice is missing, in originale) è un gioco di ruolo dove non si parla, e che riguarda la scomparsa di Alice Briarwood, una studentessa delle superiori nella sonnolenta cittadina di Silent Falls, nella California settentrionale.

Il gioco, dedicato prevalentemente ad un pubblico maturo, prevede sessioni di circa due o tre ore che seguiranno una struttura fissa.

Per i primi 45 minuti i partecipanti dovranno creare i loro alter ego, stabilire cosa li leghi ad Alice e agli altri personaggi.

Nei successivi 90 minuti saremo invece chiamati a risolvere il mistero dello scomparsa di Alice e quale sia stato il suo destino.

La struttura di gioco non prevede la presenza di un direttore di gioco (altresì detto master), ma tutti avranno pari autorità.

Alice è scomparsa sarà costituito da un regolamento e da 72 carte e, stando al comunicato, sarà disponibile per l’acquisto entro Giugno 2021