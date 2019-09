Raven Distribution: l’invasione dei librigame a Lucca Comics & Games 2019

Carrellata di annunci per Raven Distribution, che in vista della prossima Lucca Comics & Games svela le novità del suo catalogo di librigame.

Raven Distribution inizia a prepararsi per Lucca Comics & Games 2019. In vista di questo importante evento l’editore comunica alcune novità in programma per la fiera per quel che riguarda il suo catalogo di librigame.

L’offerta ludica proposta da Raven Distribution, sotto la sua etichetta Vincent Books, riguarderà le linee editoriali Lupo Solitario, Oberon il Mago, Choose Cthulhu e la nuova collana Dedalo Librigioco.

Lone Wolf

Raven Distribution informa i lettori di queste due saghe fantasy che quest’anno non saranno previsti nuovi titoli inediti, poiché gli autori sono impegnati nella stesura dei nuovi libri, tuttavia gli appassionati non verranno lasciati digiuni. Durante Lucca Comics & Games sarà possibile ampliare la propria collezione con tre nuovi libri (due dedicati a Lupo Solitario e uno a Oberon il Mago).

Oberon 4 – La Guerra dei Maghi (Link Amazon) sarà il capitolo conclusivo della quadrlogia di Oberon, mentre Lupo Solitario vedrà la pubblicazione dei volumi 15- La Crociata di Darke (Link Amazon) e 16 – Il Retaggio di Vashna (Link Amazon).

I tre volumi saranno in linea con le precedenti edizioni Vincent Books, con illustrazioni di copertina ad opera di Alberto Dal Lago e dalle mappe di Francesco Mattioli.

Choose Cthulhu



La collana dedicata ai librigame che permettono di giocare i romanzi di H.P. Lovecraft accoglierà due nuovi volumi: Choose Cthulhu Vol.5 – L’Orrore di Dunwich (Link Amazon) e Choose Cthulhu Vol.6 – I Sogni nella Casa Stregata (Link Amazon).

Questi due nuovi titoli non saranno però l’unica uscita dedicata all’orrore ed ai grandi antichi, infatti qualche mese fa Raven Distribution aveva annunciato l’uscita de la Guida del Custode per il gioco di ruolo Il Richiamo di Cthulhu.

Dedalo Librigioco

Dedalo Librigioco sarà una nuova collana di librigame (ovviamente) interamente italiana, il cui scopo sarà quello di pubblicare le opere più meritevoli prodotte da autori nostrani. I primi nomi citati dall’editore sono stati Stefano Rossini, Francesco Mattioli e Lorenzo Trenti.

Ed è proprio di Lorenzo Trenti il librogioco Nicolas Eymerich Inquisitore – Il Sabba Nero (Link Amazon) il primo titolo che rappresenterà questa nuova linea editoriale. Il Sabba Nero sarà un libro ispirato alla popolare saga letteraria creata da Valerio Evangelisti. In questo volume il lettore interpreterà Nicolas Eymerich, l’Inquisitore che sarà chiamato a indagare su un complotto diabolico, le cui ombre sinistre minaccieranno la cristianità.

Oltre a questi sei nuovi librigame Raven Distribution si presenterà a Lucca Comics & Games anche con Il Cavaliere del Sole Nero, imponente titolo da più di 700 pagine, annunciato all’inizio dell’estate.

Il Cavaliere del Sole Nero (Link Amazon) sarà disponibile in un’edizione speciale da collezione a tiratura limitata, che conterrà oltre al volume rilegato in formato cartonato, segnalibri in velluto, dadi speciali, una matita e un block notes, una mappa e il CD musicale con la colonna sonora originale.