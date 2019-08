Ravensburger lancia un concorso per realizzare i nuovi componenti di Labirinto

Siete appassionati di stampa 3D? Ravensburger ha organizzato un concorso sul sito MyMiniFactory per la realizzazione dei nuovi componenti di Labirinto.

Siete appassionati di stampa 3D e siete mastri dei programmi di modellazione? Se la risposta è si, allora questa news è pane per i vostri denti. Ravensburger ha dato vita ad una collaborazione con la piattaforma di stampa 3D MyMiniFactory, per la creazione di nuovi elementi e temi, da utilizzare nel suo gioco da tavolo Labirinto.

Labirinto, o comunemente chiamato Labirinto Magico, è uno dei giochi di società più conosciuto al mondo, nei suoi 33 anni di esistenza è stato stampato in diverse edizioni, alcune delle quali dedicate a famose proprietà intellettuali come Star Wars, Super Mario e Frozen.

MyMiniFactory è una piattaforma per la condivisione gratuita di file per la stampa 3D, che dal 2013 raccoglie e distribuisce migliaia di progetti realizzati dagli utenti registrati al sito.

L’accordo tra Ravensburger e MyMiniFactory darà vita ad un concorso per la realizzazione di nuovi componenti di Labirinto.

Questa competizione nasce come opportunità, per gli utenti della piattaforma, di mettersi alla prova su un aspetto del gioco analogico fondamentale: le componenti e gli accessori fisici. Queste piccole parti, che spesso vengono date per scontate, sono ciò che rendono unica ed irripetibile la user experience in un gioco da tavolo.

Il concorso incoraggerà i partecipanti a ideare e condividere elementi di gioco nuovi e originali.

I modelli 3d dei nuovi componenti dovranno essere coerenti ad un particolare tema, che potrà essere scelto da una lista. Tra i soggetti tra selezionabili sarà possibile trovare temi come steam punk, pirati, animali, dinosauri, fiabe, ecc…

La giuria sarà composta da esponenti di Ravensburger e MyMiniFactory e i vincitori saranno scelti in base alla qualità e alla stampabilità del progetto sottoposto. I vincitori potranno vendere per tre anni il loro design sul digital store di MyMiniFactory e che avrà la licenza ufficiale Ravensburger, garantendo al designer il 30% delle royalties derivate dalla vendita.

Chi volesse partecipare al concorso avrà tempo fino al 7 settembre 2019 per inviare il proprio design. Per tutte le informazioni potete seguire questo link alla pagina del concorso su MyMiniFactory.