Ravensburger porta Alien e Gargoyles nei giochi da tavolo

Ravensburger North America ha svelato la lineup 2021 dei suoi giochi in scatola. L’editore porterà negli Stati Uniti (e speriamo in Italia in futuro) otto nuovi titoli destinati ad un ampio pubblico, basati su popolari proprietà intellettuali. Tra le novità annunciate non sono passati inosservati due giochi in particolare: Alien: Fate Of The Nostromo e Disney Gargoyles: Awakening.

Con questi annunci Ravensburger continua a produrre giochi basati su franchise molto popolari, ricordiamo infatti che negli ultimi anni l’editore ha prodotto alcuni tra i successi commerciali più grandi, con titoli come Disney Villainus e le relative espansioni (link Amazon), il gioco in scatola di Ritorno al Futuro (link Amazon), quello di Wonder Woman e quello de La Storia Fantastica, solo per citarne alcuni.

Non è infatti un segreto che l’azienda stia vivendo un momento piuttosto florido, potendo così permettersi una tale strategia.

Gargoyles - Disney, All Rights Reserved

Oltre ai già citati giochi di Alien e dei Gargoyles, l’ondata dei titoli Ravensburger per il 2021 includerà anche un party game sul fast food Taco Bell, un’edizione a tema Marvel di Eye Found It!, delle novità per il gioco con trenini BRIO e un family game con i personaggi Disney.

Alien: Fate Of The Nostromo

Alien: Fate Of The Nostromo sarà un gioco per 1-5 giocatori dai 10 anni in su. Nel gioco i partecipanti saranno chiamati a interpretare i membri dell’equipaggio della Nostromo: Ripley, Lambert, Parker, Brett e Dallas.

Si tratterà di un gioco cooperativo di esplorazione e sopravvivenza contro la minaccia aliena. Il gioco da tavolo di Alien sarà caratterizzato da un’atmosfera carica di tensione, in cui la minaccia aliena minaccerà costantemente l’equipaggio.

Lo scopo del gioco sarà quello di raggiungere una serie di obiettivi e portare a termine la missione assegnata all’inizio della partita, tenendo sempre sotto controllo il morale dell’equipaggio, poiché se questo parametro dovesse raggiunge lo zero, i giocatori avranno perso la partita.

Alien: Fate Of The Nostromo sarà messo in commercio negli Stati Uniti l’1 agosto 2021 e avrà un prezzo di 29,99 dollari.

Disney Gargoyles: Awakening

Disney Gargoyles: Awakening porterà le avventure dei protagonisti della serie animata Disney anni ‘90 sul tavolo da gioco. Anche in questo caso si tratterà di un titolo cooperativo adatto a 2-5 giocatori dai 10 anni in su.

I giocatori vestiranno i panni delle creature protagoniste della serie e della detective Elisa Maza e saranno chiamati a risolvere uno dei diversi scenari del gioco. Ricalcando le avventure di Golia e del suo clan, i giocatori dovranno vedersela con Xanatos, Demona e gli altri iconici nemici.

Disney Gargoyles: Awakening sarà caratterizzato da un gameplay strategico, dove la collaborazione e il gioco di squadra saranno elementi fondamentali per vincere.

Disney Gargoyles: Awakening sarà messo in commercio negli Stati Uniti l’1 agosto e avrà un prezzo di 34,99 dollari.