Raw Hero di Akiro Hiramoto arriva in Italia con Edizioni Star Comics!

Dopo il romanzo di Dragon Ball Super – Broly, Edizioni Star Comics ha annunciato ufficialmente Raw Hero, un manga creato dal maestro Akiro Hiramoto, che arriverà nel Bel Paese a partire dal prossimo aprile in fumetteria, librerie e store online.

Raw Hero racconta la travolgente storia dell’ordinario e anonimo Chiaki, il fratello maggiore di una prole composta anche da altri due ragazzi. Un giorno, mentre si dirige in un’altra città in treno, si accorge che una donna viene molestata da un malvivente.

La sua vita cambia quando, preso dai dubbi, si lancia in aiuto della vittima, e questo gesto appunto altera drasticamente la sua intera esistenza. Per chi non lo sapesse, Raw Hero è un’opera provocante, che mette in risalto un’ambientazione surreale, creata da quel geniaccio – nonché maestro – Hiramoto.

Edizioni Star Comics, nel suo comunicato diffuso recentemente, non ha ufficializzato la data precisa di commercializzazione e il prezzo di vendita del primo volume di Raw Hero. Come di consueto, seguiranno aggiornamenti, continuate a seguirci.