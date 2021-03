Ray Fisher (Cyborg): “Joss Whedon era arrabbiato per il flop di Avengers: Age of Ultron”

Ray Fisher, interprete di Cyborg in Justice League e Zack Snyder’s Justice League, è tornato alla carica con nuove dichiarazioni che non mancheranno di far adirare i fan per come nel 2017 furono gestiti i lavori per il completamento della pellicola da parte della Warner Bros. dopo l’abbandono di Zack Snyder (a causa di un grave lutto famigliare) e l’arrivo del vituperato Joss Whedon.

Ma è davvero il regista di Avengers e Avengers: Age of Ultron il capro espiatorio di una querelle che va avanti ormai da quasi 5 anni?

Ray Fisher inoltre, come ben sappiamo, non si era risparmiato negli ultimi mesi in dichiarazioni al vetriolo contro tutta la dirigenza Warner Bros. e DC Films denunciando pubblicamente comportamenti poco professionali del regista a cui hanno fatto eco le conferme più o meno dirette non solo dei suoi colleghi ma anche di gran parte del cast della mitica serie TV Buffy – L’ammazzavapiri.

Ray Fisher su Joss Whedon

Intervistato da Vanity Fair, a pochi giorni dall’uscita Zack Snyder’s Justice League, Ray Fisher è andato dritto al punto rispondendo ad una domanda diretta sull’avvicendamento dietro la macchina da presa:

Ricevemmo una email da Joss, prima dell’inizio delle riprese aggiuntive. Credo l’avesse ricevuta tutto il cast. Diceva sostanzialmente che l’importante era portare a casa il risultato e completare la pellicola eccetera, eccetera. Si diceva anche che qualora ci fossero suggerimenti sarebbero stati ben accetti ma in realtà erano solo convenevoli. La situazione degenerò velocemente e non mi ci addentrerò di nuovo. C’è un’indagine in corso al riguardo.

Sul comportamento di Whedon sul set:

Non posso citare specificamente gli episodi per l’indagine di cui sopra […] Ma Whedon era arrabbiato per il flop di Avengers: Age of Ultron. Lo capii subito alla prima conversazione con lui: è un narcisista egocentrico e tutto doveva ruotare attorno a lui. Flash che cadeva sul petto di Wonder Woman è stato chiaramente un copia/incolla da Age of Ultron.

Sul set continuava a chiamare Natasha (Romanoff ovvero Black Widow nel MCU – NdA] il personaggio di Gal inoltre c’era un’aria di sfida e strafottenza verso tutto e tutti, prese in giro pesanti dal punto di vista personale e professionale. Ad una mia osservazione sul set mi rispose che non aveva preso in considerazione i suggerimenti di Robert Downey Jr. figurarsi se li avesse presi da me.

