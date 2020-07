Raya and the Last Dragon: ecco la prima immagine del film Disney

Apparsa online una nuova immagine di Raya and the Last Dragon, il nuovo film di animazione Disney ambientato in un regno fantasy di ispirazione asiatica. La nuova illustrazione promozionale è apparsa a sorpresa online nelle ultime ore e presumibilmente si tratta di un’immagine promozionale, ma non della locandina definitiva del cinquantanovesimo classico di animazione Disney.

Presentato per la prima volta al D23 dell’anno scorso durante la conferenza dei nuovi film di animazione dello studio, questo nuovo Classico aveva fin da subito incuriosito gli appassionati, per via della sua peculiare ambientazione. A poco meno di un’anno dal suo annuncio viene così mostrata la prima immagine del film.

L’uscita nelle sale era inizialmente prevista per il 25 novembre 2020, come molti altri film previsti quest’anno a causa della pandemia Raya and the Last Dragon è stato poi rimandato. Allo stato attuale, e in seguito alle ultime disposizioni di Disney, la pellicola di animazione dovrebbe debuttare nei cinema degli Stati Uniti il 12 marzo 2021.

Nell’illustrazione troviamo Raya, la protagonista, abbigliata con costumi tradizionali che ricordano alla lontana un taglio degli abiti ispirato alle tradizioni di diverse nazioni del sud est asiatico, mentre sullo sfondo si può intravedere un edificio sviluppato da mangrovie che può ricordare Angkor Wat in Cambogia.

Raya and the Last Dragon sarà un’avventura fantasy ambientata nel reame di Kumandra dove Raya (Cassandra Steele), una giovane guerriera, sarà chiamata ad aiutare Sisu (Awkwafina), un drago acquatico, nonché ultimo esemplare vivente. Purtroppo al momento non ci sono ulteriori dettagli circa la trama di questo nuovo classico animato, ma sappiamo che i registi Paul Briggs e Dean Wellins nell’ideare il reame di Kumandra hanno preso ispirazione dalle atmosfere e dal folklore del sud est asiatico e che l’ambientazione di questo film fantasy prevederà cinque differenti regioni.

Entrambi i registi si misurano per la prima volta alla testa di un Classico Disney, come anche Adele Lim che ne ha firmato la sceneggiatura. A guidare questi professionisti ci sarà Osnat Shurer (Oceania) nel ruolo di produttore.