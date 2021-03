Nemmeno il tempo di uscire e il mondo del merchandising e dei collezionabili inizia a popolarsi di varie proposte tratte da Raya e l’ultimo Drago, l’ultimo film di animazione di Disney uscito in anteprima con accesso VIP su Disney Plus. Noi, sempre attenti alle vostre esigenze, abbiamo raccolto una serie di prodotti bellissimi che spaziano dal wearable alle action figure come le Funko Pop passando addirittura per i set LEGO. Raya e l’ultimo Drago introduce lo spettatore in un mondo distopico, con lande desolate e persone trasformate in pietra. Una guerriera, a cavallo della sua creatura, vaga tra i territori contesi alla ricerca dei frammenti di una gemma in grado di poter riportare Kumandra al suo antico splendore che oggi viene minacciato dalla presenza di un malvagio flagello.

Raya e l’ultimo Drago, i migliori gadget

Prodotti Selezionati:

Funko Pop

La serie Funko Pop non dovrebbe aver bisogno di presentazioni ma se negli ultimi anni vi siete persi l’escalation di popolarità di questa linea di collezionabili sappiate che è probabilmente il brand con più licenze al suo attivo. Dai fumetti americani ai manga giapponesi, dai colossal alle serie televisive non esiste serie, saga o storia che non si trovi in questa linea di statuette da collezione. Le Funko Pop hanno uno stile tutto loro che sembra il più delle volte ricalcare la classica caricatura ma con la peculiarità di conferire alle varie figure questi occhioni rotondi. La linea di Raya e l’ultimo Drago parte, per questa prima wave, dalla numerazione progressiva n.998 fino alla n.1004, introducendo i personaggi principali tratti dalla storia. Raya, Tuk Tuk, Sisu e tanti altri aspettano solo di entrare nelle vostre vetrinette.

LEGO

Il marchio Danese, che ormai da anni collabora attivamente con Disney, ha annunciato al momento alcuni set davvero simpatici. Il primo di cui vi parliamo è la barca di Boun, un giovane pescatore rimasto solo che vive sulla sua imbarcazione, guadagnandosi da vivere cucinando per i suoi ospiti. il set 43185 de La barca di Boun contiene le minifigure di Boun e Sisu in forma umana, l’imbarcazione, una barca più piccola e un piccolo molo. Il secondo set denominato con il codice 43184, ritrae Raya, la protagonista e il drago Sisu con quello che sembra essere un elemento architettonico tratto dal palazzo.

Abbigliamento

Per gli appassionati di questo lungometraggio ci sono un sacco di proposte anche dal campo dell’abbigliamento. Maglioni, felpe e t-Shirt oppure, perché no…degli abiti che richiamano lo stile tradizionale di Kumandra. Non vi resta che scegliere quello che più si addice ai vostri gusti personali ma attenzione molte di queste proposte sono esclusive di EMP e si troveranno solamente per un periodo limitato quindi vi conviene decidere velocemente.