Ready Player Two prenotabile anche in Italia

Uscito negli Stati Uniti a Novembre 2020, Ready Player Two, seguito dell’acclamato libro di Ernest Cline Ready Player One, è ufficialmente prenotabile anche in Italia, con una finestra di lancio prevista per l’inizio dell’Estate.

La licenza per la pubblicazione di questo sequel letterario sono finiti nelle mani di Mondadori, che ne curerà l’adattamento e la distribuzione in Italia. Come già detto, sembra che l’uscita sia prevista per l’inizio dell’Estate, poichè la pagina Amazon dedicatavi indica come data il 29 Giugno, anche se, al momento, non vi sono ancora conferme ufficiali al riguardo.

La storia di Ready Player Two si svolge diversi giorni dopo gli eventi del primo libro e nella quale Parzival e soci troveranno un altro Easter Egg lasciato da James Halliday, creatore di OASIS, che sarà destinato a sconvolgere nuovamente gli equilibri. L’autore Ernest Cline ha già confermato che l’adattamento cinematografico è già nelle prime fasi di sviluppo e che, plausibilmente, ritornerà Steven Spielberg a dirigerlo.

Ready Player One racconta le vicissitudini e l’inizio delle avventure di Wade Watts, un ragazzo del 2045 che riesce a rimanere in pace con se stesso solamente connettendosi con il suo alter-ego digitale Parzival ad OASIS, un mondo virtuale creato dalla mente di James Halliday. Questo, una volta morto, decide di lasciare una sorta di “testamento digitale”, nel quale dichiara che all’interno della sua creazione sono nascosti alcuni easter egg e che chi li troverà per primo, erediterà l’intera fortuna che ha accumulato, compreso OASIS stesso. Sarà proprio Wade a trovare il primo e da quel momento, inizierà la sua caccia all’egg, braccato da ogni parte da avversari disposti ad uccidere pur di ottenere quella fortuna.