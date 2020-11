Ready, Steady, Worm! in arrivo il gioco dei vermi di Labyrinth

Una buona notizia per i fan di Labyrinth, il film culto di Jim Henson e Jim Henson e Brian Froud, in arrivo da River Horse il gioco da tavolo Ready, Steady, Worm!.

Ready, Steady, Worm! sarà un gioco per 2-4 giocatori adatto a partire dai 6 anni in su, con una durata media di circa 20 minuti. I giocatori vestiranno i panni di uno dei simpatici vermi che abitano nelle crepe delle mura del Labirinto, impegnati in una frenetica corsa sui bordi nel Labirinto. I giocatori si daranno battaglia raccogliendo gemme magiche e utilizzando trucchetti goblin per contrastare gli avversari. La corsa per la vittoria dei vermi potrebbe però venire ostacolata dal Re dei Goblin: il Signore del Labirinto infatti potrà ribaltare il risultato della gara spostando i muri del Labirinto e cambiandone il percorso.

Un’altra particolarità di Ready, Steady, Worm! sarà la compatibilità con Alexa. River Horse non ha svelato ancora nessun dettaglio circa questa funzionalità, ma come è possibile vedere dall’illustrazione del retro della scatola scaricando un’apposita skill per l’assistente vocale Amazon, sarà possibile interagire con alcune delle carte del gioco semplicemente dicendo “Alexa, Ready, Steady, Worm!”.

Con questo nuovo gioco da tavolo River Horse amplierà così l’offerta della sua linea editoriale dedicata a questo film fantasy. La lineup dedicata a questo classico intramontabile al momento comprende il gioco da tavolo Labyrinth, il gioco da tavolo (localizzato per l’Italia da dV Giochi), il gioco di carte Jim Henson’s Labyrinth The Card Game e Labyrinth di Jim Henson: il Gioco di Avventura (localizzato per l’Italia da Need Games! disponibile qui).

Ready, Steady, Worm! sarà disponibile in inglese nel 2021, all’interno della scatola sarà possibile trovare: 50 Carte Goblin, 13 tessere per creare la plancia di gioco, 4 miniature Verme dipinte, 4 token Verme, 2 dadi speciali, il podio e il libretto delle regole.