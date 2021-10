Rebel Moon di Zack Snyder sarà come tornare su Krypton

Dopo aver detto addio per sempre a Batman, Superman e soci con l’uscita della sua versione riveduta e corretta di Justice League (qui a prezzo speciale), il regista Zack Snyder si è slegato da ogni vincolo contrattuale con Warner Bros. e DC Films per tornare a realizzare pellicole dallo spiccato tono frenetico e scanzonato tipico del regista di 300 e Sucker Punch. Ora, nel corso di un’intervista a Inverse, il cineasta che ha di recente portato su Netflix Army of the Dead. ha reso noto che, oltre a essere al lavoro sul sequel del suo ultimo zombie movie, sta preparando un film di fantascienza che promette scintille.

Snyder ha alzato leggermente il sipario sul suo prossimo progetto, Rebel Moon, un’avventura sci-fi da lui scritta e diretta per Netflix (qui la notizia originale). Il film sarà scritto dal regista stesso assieme a Shay Hatten (sceneggiatore di Army of the Dead) e Kurt Johnstag (300). Snyder ha spiegato di essere solo all’inizio della lavorazione della pellicola (tanto che il cast non è ancora stato scelto), la quale sarà folle ed enorme. Ma non solo: ai microfoni di The Post Credit Podcast il cineasta ha definito Rebel Moon un kolossal sotto steroidi del prologo de L’Uomo d’Acciaio ambientato sul pianeta Krypton, prima della sua distruzione (e che vedeva Russell Crowe nel ruolo di Jor-El, padre di Kal-El/Superman, interpretato da Henry Cavill), tanto che non vede l’ora di condividere con il suo pubblico i primi artwork ufficiali.

I dettagli su Rebel Moon siano al momento piuttosto scarsi, sebbene alcuni report nelle scorse settimane lo hanno messo a confronto con la prima trilogia originale di Star Wars creata da George Lucas, con chiare influenze tratte dalla filmografia del celebre regista giapponese Akira Kurosawa. La trama del film di Snyder dovrebbe in ogni caso narrare la storia di una giovane donna, impegnata a viaggiare dalla sua colonia spaziale ad alcuni pianeti vicini, nella speranza di reclutare alcuni guerrieri intergalattici utili a frenare l’avanzata di un temibile imperatore spaziale.